Первые реальные тесты Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ASUS Zenbook S14 — лучшая втономность, средняя производительность

Появились первые обзоры и тесты ноутбуков с новыми процессорами Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. Почти все изучали новую платформу на примере ASUS Zenbook S14.

Первое, что отмечает Tom’s Hardware — большая автономность ASUS Zenbook S14 по сравнению с прошлыми поколениями. Однако прирост не такой большой, а значение не рекордное. Ноутбук процессором Intel Core Ultra 7 258V, батареей 72 Вт*ч, сенсорным дисплеем 14″ 2880×1800 120 Гц и стоимостью $1500 продержался без подзарядки около 14 часов. Прошлогодний Zenbook 14 с процессором Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake) «прожил» 12 часов 21 минуту.

Это неплохой результат, Zenbook S14 оставил позади Microsoft Surface Pro с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite (12 часов 17 минут) и ASUS Zenbook S16 с AMD Ryzen AI 9 HX 370 (11 часов 35 минут). Однако Dell XPS 13 с Snapdragon X Elite (19 часов 31 минута) и Apple MacBook Air M3 (15 часов 3 минуты) вышли вперед. Интересно, что ноутбук Dell имеет меньшую батарею (55 Вт*ч, но разрешение дисплея — 1080p).

Процессор Intel Core Ultra 7 258V с четырьмя производительными ядрами и четырьмя энергоэффективными достигает максимальной частоты 4,8 ГГц и 3,7 ГГц соответственно. По сравнению с представленными выше ноутбуками ASUS Zenbook S14 показал самую низкую производительность, набрав наименьшее количество баллов в GeekBench. Единственный выигрыш — несколько большая одноядерная производительность по сравнению с Core Ultra 7 155H.

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Наименее эффективным ноутбук оказался в кодировании видео с помощью Handbrake. Для завершения теста Zenbook S14 понадобилось 8 минут 28 секунд. Это примерно на две минуты дольше, чем с MacBook Air (6:30) и процессором Meteor Lake (6:17). Qualcomm Snapdragon X Elite в Dell XPS 13 (9345) оказался самым быстрым с результатом 4 минуты 47 секунд.

Сайт Notebookcheck протестировал ноутбук в играх. ASUS Zenbook S14 со встроенной в процессор графикой Intel Arc 140V не слишком впечатляет в стандартном режиме и иногда демонстрирует лучший результат в режиме производительности. В большинстве тестов лидирует Radeon 890M в самых новых процессорах AMD.

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Итак, ноутбук ASUS Zenbook S14 с новым процессором Intel Core Ultra 7 258V продемонстрировал ощутимое улучшение автономности, но посредственную производительность в вычислениях и играх. Что касается встроенной графики, то желающим поиграть на минималках на дорогом ноутбуке лучше смотреть в сторону AMD Ryzen AI 300. Возможно, производительность Lunar Lake улучшат обновленные драйверы. Согласно еще одному тест Tom’s Hardware, они сдерживают графическое ядро.

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