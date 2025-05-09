Никаких обзоров RTX 5060? NVIDIA не предоставит драйверов прессе до запуска видеокарты

Раздел Технологии выходит при поддержке

Кажется, не стоит ожидать качественных обзоров NVIDIA RTX 5060 в преддверии релиза видеокарты 19 мая. Компания ограничила доступ к соответствующим драйверам для прессы.

Фактически повторяется ситуация с RTX 5060 Ti, которая была выпущена с 16 ГБ и 8 ГБ встроенной памяти. Последняя конфигурация NVIDIA не присылала для обзоров в прессе, а затем обозреватели были не слишком впечатлены ее работой. Как отмечает VideoCardz, видеокарта «не только едва справляется с большинством современных игр с такими же настройками текстур, но и сильно зависит от версии PCIe».

Согласно информации HardwareUnboxed и Igor’sLAB, NVIDIA не будет выпускать драйверы до дня запуска RTX 5060. Для большинства технологических изданий это означает полное отсутствие освещения. Известно, что решение было принято на прошлой неделе и подтверждено партнерами компании. При этом видеокарты будут отправлены обозревателям.

«Я не опубликую (и не смогу) опубликовать обзор GeForce RTX 5060 здесь, на официальном запуске. Не потому, что образец отсутствует — он уже на столе — а потому, что NVIDIA решила не предоставлять никаких драйверов для прессы до запуска», — сообщает Игорь Валлосек из Igor’sLAB.

Среди обозревателей распространяется мнение, что NVIDIA спешила с выпуском серии RTX 5060. Компания могла бы подождать и использовать 3 ГБ памяти GDDR7, что увеличило бы емкость до 12 ГБ. К сожалению, этот тип памяти не ожидается до обновления SUPER и пока доступен только для RTX 5090 для ноутбуков.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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