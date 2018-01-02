Первые «живые» фото смартфона Sony Xperia XA2 Ultra указывают на отсутствие значительных изменений в дизайне

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Как известно, Sony в настоящее время работает над новым поколением своих смартфонов, которые, как ранее обещал производитель, должны получить «абсолютно новый дизайн» с дисплеями 18:9. И вот сейчас в сети появились первые живые снимки модели Sony Xperia XA2 Ultra с двух ракурсов – сзади и спереди.

Как видим, спереди Sony Xperia XA2 Ultra выглядит привычно и не особо отличается от предшественника. В устройстве, если это действительно Sony Xperia XA2 Ultra, узнается знакомая фирменная дизайн-концепция OmniBalance с «квадратненьким» корпусом, явно выраженными острыми углами и плоскими торцевыми панелями.

Снимок лицевой панели позволяет разглядеть сдвоенную лицевую камеру, причем ее модули разнесены по разным углам. А отображаемое на экране изображение с данными об устройстве гарантирует, что там будет установлен Android версии 8.0 минимум.

А вот сзади новинка заметно отличается от нынешней модели Sony Xperia XA Ultra. Во-первых, здесь можно увидеть сканер отпечатков пальцев на задней панели (у смартфонов Sony он обычно встроен в кнопку питания на боковой грани). Во-вторых, – это расположение модуля основной камеры – по центру, а не ближе к левому верхнему углу.

Эти изменения едва ли можно назвать совершенно новым дизайном. Но вполне может быть, что кардинальные изменения внешности Sony припасла только для флагманов линейки.

Предыдущие слухи указывали, что Sony Xperia XA2 Ultra (H4233) получит экран диагональю шесть дюймов и соотношением сторон 16:9 (1080p), SoC Snapdragon 630, 4 ГБ ОЗУ и 64 флэш-памяти.

Источник: xperiablog