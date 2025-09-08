Первый геймер среди святых: Ватикан канонизировал фана Halo

Ватикан объявил святым 15-летнего Карло Акутиса — парня, который в 2000-х играл в Halo на PlayStation, делал сайты и параллельно помогал бездомным.

Для Католической Церкви он первый канонизированный святой, который жил в цифровую эпоху. Ватикан провел церемонию канонизации на площади Святого Петра — перед 80 тысячами людей. 15-летнего парня похоронили еще в 2006 году в Ассизи (Италия) из-за того, что он умер от острого лейкоза. На похоронах уже тогда появились тысячи людей, а теперь его место захоронения стало местом паломничества.

Подросток любил видеоигры, но поставил себе правило — максимум час в неделю. Играл в Halo, Super Mario и Pokémon, но остальное время отдавал волонтерству. С девяти лет помогал бездомным в Милане, отдавал одежду, отказывался от карманных денег, чтобы потратить их на благотворительность.

После смерти его путь к канонизации оказался рекордно быстрым. Ватикан начал процесс в 2012-м, уже в 2018 году он получил титул «почтенный», в 2020-м — «блаженный», а теперь — полноценный святой. Для этого нужно было два чуда. Первым из них стало исцеление бразильского мальчика с дефектом поджелудочной. Вторым — выздоровление девочки из Коста-Рики после серьезной травмы головы, когда ее мама молилась именно у гробницы Карло. После молитвы к Карло их состояния внезапно улучшились, и медики не смогли найти объяснения этому выздоровлению. Поэтому два случая стали ключевыми для официального признания Карло святым.

Тело Карло сейчас выставлено в Ассизи (Италия). Он одет в джинсы, кроссовки Nike и свитер — выглядит как обычный подросток. Чтобы популяризировать его фигуру, даже делают видеоигру Acutis — католическая метавселенная, где герой путешествует сквозь историю Церкви, встречает святых и катается на лыжах в роли молодого Папы Иоанна Павла II.

Трейлер Acutis

Карло родился в Лондоне в 1991 году, вырос в Милане. Он увлекался информатикой и еще подростком сделал сайт, где собрал все признанные Церковью евхаристические чудеса. Это был 2002 год, и для того времени такой ресурс был действительно серьезной работой. Поэтому его и прозвали «Божьим инфлюенсером».

Папа Франциск еще при жизни активно продвигал дело канонизации, но финальное слово сказал его преемник Лев XIV. Теперь день святого Карло Ватикан будет отмечать ежегодно, а школы и приходы смогут носить его имя.

Напомним, что в прошлом году в Ватикане случайно нашли сады римского императора Калигулы возрастом в 2000 лет. А предыдущий Папа Римский поручил построить солнечную станцию, которая обеспечит Ватикан электроэнергией на 100%.

