Новости WTF 08.09.2025 comment views icon

Первый геймер среди святых: Ватикан канонизировал фана Halo

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Перший геймер серед святих: Ватикан канонізував фана Halo

Ватикан объявил святым 15-летнего Карло Акутиса — парня, который в 2000-х играл в Halo на PlayStation, делал сайты и параллельно помогал бездомным.

Для Католической Церкви он первый канонизированный святой, который жил в цифровую эпоху. Ватикан провел церемонию канонизации на площади Святого Петра — перед 80 тысячами людей. 15-летнего парня похоронили еще в 2006 году в Ассизи (Италия) из-за того, что он умер от острого лейкоза. На похоронах уже тогда появились тысячи людей, а теперь его место захоронения стало местом паломничества.

Подросток любил видеоигры, но поставил себе правило — максимум час в неделю. Играл в Halo, Super Mario и Pokémon, но остальное время отдавал волонтерству. С девяти лет помогал бездомным в Милане, отдавал одежду, отказывался от карманных денег, чтобы потратить их на благотворительность.

После смерти его путь к канонизации оказался рекордно быстрым. Ватикан начал процесс в 2012-м, уже в 2018 году он получил титул «почтенный», в 2020-м — «блаженный», а теперь — полноценный святой. Для этого нужно было два чуда. Первым из них стало исцеление бразильского мальчика с дефектом поджелудочной. Вторым — выздоровление девочки из Коста-Рики после серьезной травмы головы, когда ее мама молилась именно у гробницы Карло. После молитвы к Карло их состояния внезапно улучшились, и медики не смогли найти объяснения этому выздоровлению. Поэтому два случая стали ключевыми для официального признания Карло святым.

Тело Карло сейчас выставлено в Ассизи (Италия). Он одет в джинсы, кроссовки Nike и свитер — выглядит как обычный подросток. Чтобы популяризировать его фигуру, даже делают видеоигру Acutis — католическая метавселенная, где герой путешествует сквозь историю Церкви, встречает святых и катается на лыжах в роли молодого Папы Иоанна Павла II.

Трейлер Acutis

Карло родился в Лондоне в 1991 году, вырос в Милане. Он увлекался информатикой и еще подростком сделал сайт, где собрал все признанные Церковью евхаристические чудеса. Это был 2002 год, и для того времени такой ресурс был действительно серьезной работой. Поэтому его и прозвали «Божьим инфлюенсером».

Папа Франциск еще при жизни активно продвигал дело канонизации, но финальное слово сказал его преемник Лев XIV. Теперь день святого Карло Ватикан будет отмечать ежегодно, а школы и приходы смогут носить его имя.

Напомним, что в прошлом году в Ватикане случайно нашли сады римского императора Калигулы возрастом в 2000 лет. А предыдущий Папа Римский поручил построить солнечную станцию, которая обеспечит Ватикан электроэнергией на 100%.

Источник: ABC7 / PC Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями
Epic Games Store запустил бесплатную раздачу 2-х игр — с известным психоделическим платформером 2023 года
Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem
Актер Resident Evil 2 душил себя для сцены смерти Леона — и едва не умер
Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру
Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц
Новая игра авторов Silent Hill 2 "стоит рядом с легендами хоррора", но не переплюнет их — 79/100 на Opencritic
Четверо друзей, старый дом и проклятая настолка — Ludogram представила хоррор Invokyr
Первый трейлер Battlefield 6 — таинственная Pax Armata, война на улицах и анонс мультиплеера
Ветеран гейм-индустрии: GTA 6 — это первая "АААААА-игра"
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PS5 в конце 2025 года — GSC показала интригующий трейлер
Экс-работник Bandai Namco украл настолько много денег, что пришлось сократить зарплаты боссам
Первые реакции на Silent Hill f после 5 часов игры — достойные графика и сюжет, но "странная" боевая система
Epic Games раздает атмосферную головоломку-приключение с рейтингом 98%
Среднее время игры в Baldur's Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца
Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского
Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода
Игру Silent Hill f должны были снять в реальном городе Сайлент-Хилл, но помешала гора Фудзи
Модер портировал Morrowind в Elden Ring — ранее он создал карты Halo для Dark Souls
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить