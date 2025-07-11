Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта

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Уже осенью Peacock вернет зрителей во вселенную хитового «Офиса» со спинофом под названием «Газета» / The Paper.

«Газета» — это скорее духовное продолжение любимого ситкома, который выходил с 2005 по 2013 год, поскольку представляет совершенно новых персонажей (за исключением разве что Оскара). В центре сюжета находится коллектив газеты Среднего Запада, которая переживает тяжелые времена, а новый и буйный редактор делает все возможное, чтобы вернуть ей актуальность в мире, который понемногу забывает печатные СМИ.

«Съемочная группа документалистов, увековечившая скрантонский филиал газеты Dunder Mifflin, в поисках новой темы обнаруживает историческую газету Среднего Запада и издателя, который пытается ее возродить», — из официального синопсиса.

Среди актерского состава, кроме Оскара Нуньеса, который снова сыграет своего персонажа из «Офиса», появляются Доналл Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Соавторами «Газеты» выступили Майкл Коман и Грег Дэниелс, который адаптировал «Офис» для американского телевидения (та самая версия с харизматичным Стивом Карелом, которая стала популярнее оригинала).

Ранее на презентации NBCUniversal показали первый трейлер — со слов Variety, действие сериала происходит в офисах Toledo Truth-Teller, Оскар работает бухгалтером в газете и не очень рад снова увидеть съемочную группу. Импаччиаторе предстает в роли главного редактора, тогда как Глисон играет нового сотрудника-идеалиста.

«Газета» дебютирует на Peacock 4 сентября с четырьмя эпизодами — далее по два будут выходить каждый четверг до 25 сентября включительно. Собственно, это не единственная новинка во вселенной «Офиса», в октябре на Prime Video стартует австралийская версия шоу с женским воплощением Майкла Скотта.

Псевдодокументальный ситком «Офис» — это римейк оригинального британского сериала, который рассказывает о работе и отношениях между работниками бумажной и канцелярской компании Dunder Mifflin из Скрентона, Пенсильвания. С 2005 по 2013 год всего было выпущено 9 сезонов с 201 эпизодом. Сериал получил 42 номинации на премию «Эмми» и звание «Выдающегося комедийного сериала» в 2006 году.

Главной звездой шоу в течение первых семи сезонов был Стив Карелл, сыгравший неуклюжего, иногда невоспитанного, но чрезвычайно милого босса Майкла Скотта. Среди остальных персонажей — Дуайт Шрутт (Рейн Уилсон), Джим Халперт (Джон Красински) и Дженна Фишер (Пэм Бисли), а также Б.Дж. Новак и Минди Калинг, которые кроме актерских, взяли на себя роли сценаристов.

До 2023 года «Офис» можно было посмотреть на Netflix, а сейчас все 9 сезонов доступны на Peacock — в том числе и расширенные версии известных эпизодов (некоторые ранее невиданные сцены, например из серии о «Паркуре» можно посмотреть на YouTube).