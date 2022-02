Первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power

14 февраля на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуд прошла финальная игра Национальной футбольной лиги, также известная как Супербоул. Ежегодно это главное спортивное событие страны становится местом показа трейлеров грядущих фильмов. В числе остальных в этот раз в перерыве показали первый тизер-трейлер горячо ожидаемого сериала Amazon по «Властелину колец» — The Lord of the Rings: The Rings of Power

Действие сериала развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до событий кинотрилогии режиссера Питера Джексона. Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, а также последнем союзе эльфов и людей.

Первый трейлер «Колец власти» на английском языке

Шоураннерами сериала выступили Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, а каст сериала состоит из четырех десятков молодых и не слишком известных актеров. Среди них — Роберт Арамайо («Игра престолов») и Джозеф Моул («Улица потрошителя»), который исполнил роль главного злодея. Предварительная разработка сериала началась в 2017 году, а производство и съемки — в 2019 году.

Премьера «Колец власти» намечена на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Всего в первый сезон войдет 8 эпизодов. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а всего, по слухам, Amazon рассчитывает снять как минимум пять сезонов, не считая возможных спин-оффов и сиквелов.

За несколько дней до премьеры трейлера Amazon опубликовала первые кадры и некоторые детали сюжета. Всего в сериале предусмотрено 22 центральных персонажа и множество сюжетных линий, которые будут пересекаться и переплетаться.