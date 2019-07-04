Первые эпизоды сериала Amazon по «Властелину колец» поставит режиссер «Мира Юрского периода 2»

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Сериал Amazon по «Властелину колец» близится к стадии начала производства. Точная дата начала съемок пока не сообщается, но вот сейчас стало известно, что Amazon смогла заполучить для шоу, которое наряду «Ведьмаком» Netflix является одним из самых ожидаемых проектов, достаточно известного режиссера. Как сообщает Deadline, испанский режиссер Хуан Антонио Байона (на фото выше) присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера и поставит первые два эпизода сериала.

Хуан Антонио Байона ранее работал над «Миром Юрского периода 2» и «Голосом монстра», а его дебютная полнометражная картина, мистический триллер «Приют», спродюсированный Гильермо дель Торо, получил семи национальных премий «Гойя» и выдвигался на «Оскар» (в категории «Лучший фильм на иностранном языке») от Испании, но в итоге не попал в список номинантов.

Welcome to our #LOTRonPrime fellowship! https://t.co/XyepgGwA2u — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 3, 2019

Режиссер поблагодарил за возможность поработать над шоу по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина и подтвердил, что действие будет происходить во Вторую эпоху Средиземья — за несколько тысяч лет до событий трилогии «Властелин колец».

«Дж. Р. Р. Толкин создал одну из самых удивительных и вдохновляющих историй всех времен. Всю свою сознательную жизнь я был большим поклонником его книг, и присоединиться к потрясающей команде [съемочной группе] для меня — огромная честь и радость. Мне не терпится отправить зрителей в путешествие по Средиземью, чтобы они могли узнать неизвестную историю и открыть для себя чудеса Второй Эпохи». Хуан Антонио Байона, режиссер.

Над сценарием сериала Amazon по «Властелину колец» работают Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей — авторы четвертой части Star Trek. По предварительным данным, Amazon выделила на проект более $1,5 млрд, рассчитывая снять минимум пять сезонов. Премьера сериала ожидается в 2021 году. Источник: Deadline