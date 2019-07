Первые эпизоды сериала Amazon по «Властелину колец» поставит режиссер «Мира Юрского периода 2»

Сериал Amazon по «Властелину колец» близится к стадии начала производства. Точная дата начала съемок пока не сообщается, но вот сейчас стало известно, что Amazon смогла заполучить для шоу, которое наряду «Ведьмаком» Netflix является одним из самых ожидаемых проектов, достаточно известного режиссера. Как сообщает Deadline, испанский режиссер Хуан Антонио Байона (на фото выше) присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера и поставит первые два эпизода сериала.

Хуан Антонио Байона ранее работал над «Миром Юрского периода 2» и «Голосом монстра», а его дебютная полнометражная картина, мистический триллер «Приют», спродюсированный Гильермо дель Торо, получил семи национальных премий «Гойя» и выдвигался на «Оскар» (в категории «Лучший фильм на иностранном языке») от Испании, но в итоге не попал в список номинантов.

Welcome to our #LOTRonPrime fellowship! https://t.co/XyepgGwA2u

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 3, 2019