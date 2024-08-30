Сигурни Уивер говорит, что продюсеры «Чужой 3» были «идиотами», потому что игнорировали идеи Дэвида Финчера и берегли деньги

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«Чужой 3» стал режиссерским дебютом 30-летнего Дэвида Финчера, однако пережил настоящий производственный ад и получил смешанные отзывы после релиза.

В фильме Сигурни Уивер вернулась к роли лейтенанта Эллен Рипли, которая противостоит внеземной расе Чужих. Через 32 года после дебюта фильма актриса раскритиковала студию 20th Century Fox, которая отказывалась поддерживать режиссерское видение Финчера.

«Остро ощущалось отсутствие поддержки студии», — сказала Уивер в интервью Deadline. «То время стало переходным моментом, когда студии решили: «Давайте не будем снимать хорошие фильмы. Давайте будем экономить деньги». Идея привлечь Финчера была отличной, но решение не поддерживать парня оказалось идиотским»

Актриса добавила, что Финчеру приходилось ежедневно по телефону уговаривать руководителей студии снять то, что он хотел.

«Мне жаль, что он не получил шанс сделать сценарий самостоятельно с самого начала. Это очень усложнило создание фильма», — добавляет Уивер.

«Чужой 3» пережил смены по меньшей мере 6 сценаристов, пока к проекту не присоединился Финчер как режиссер (до этого он был известен только постановкой рекламных роликов и клипов). Дэвид изо всех сил пытался отполировать сюжет до идеального, привлекая Рекса Пикета, которому пришлось кардинально переделать сценарий и которого даже не упомянули в титрах.

Некоторые декорации пришлось спешно перестраивать, а время съемок сократить из-за перерасхода бюджета. Финчер находился в постоянном конфликте с продюсерами и ушел из проекта в самом конце, не участвуя ни в монтаже, ни в постпродакшене.

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Что касается Уивер, то после триквела она появилась в «Чужой: Воскрешение» в 1997 году и больше не возвращалась к роли Рипли, заявив, что «ее работа в космосе завершена». Но, похоже, актриса передумала, поскольку на днях объявила о присоединении к франшизе «Звездных войн».

Тем временем в кинотеатрах все еще транслируется «Чужой: Ромул» — седьмой фильм серии (без учета кроссоверов) от режиссера Феде Альвареса.

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