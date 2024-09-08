Первый в мире тройной смартфон Huawei Mate XT — официальное изображение и видео, релиз во вторник

10 сентября Huawei представит первый в мире тройной складной смартфон Mate XT. Сейчас появилось первое официальное изображение Huawei Mate XT. Единственная иллюстрация в китайском магазине компании демонстрирует все три створки смартфона с двумя шарнирами, но не показывает ни одного экрана.

Магазин Huawei отмечает, что Mate XT будет иметь конфигурацию памяти 16 ГБ / 512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ. Компания принимает предварительные заказы на Huawei Mate XT до 19 сентября, продажи начнутся на следующий день.

Недавно Huawei опубликовала тизер, в котором показала заднюю часть Mate XT, только с одной стороны. Впервые стало известно, что смартфон получил красно-коричневую экокожу и золотистые металлические элементы в оформлении.

Huawei больше ничего не разглашает о Mate XT, но первый тройной смартфон представят уже во вторник. Последние слухи говорят об ожидаемой цене смартфона Huawei Mate XT $2250-$2400.

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Источники: Huawei, GSMArena

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