Первый взгляд на 4-й сезон "Теда Лассо" и официальная дата выхода (в этом году!)

Катерина Левицкая

Apple показала первые кадры нового сезона «Теда Лассо», в котором персонаж Джейсона Судейкиса возвращается в ФК «Ричмонд», чтобы тренировать женскую футбольною команду.


Самая главная новость заключается в том, что четвертый сезон выйдет уже в 2026 году: Apple говорит о лете, но пока не называет точных дат.

«Тед Лассо» долгое время был одним из самых популярных сериалов Apple TV, пока его не обошли два научно-фантастических хита — сериал «Разрделение» и «Плюрибус» Винса Гиллигана. Однако, в отличие от своих конкурентов «Тед Лассо» является представителем кардинально иного жанра. Это спортивная комедия, в первую очередь сосредоточеная на отношениях между людьми.

Главный герой: тренер провинциальной команды колледжа по американскому футболу, которого внезапно приглашают на работу в АПЛ в футбольный клуб «Ричмонд», несмотря на отсутствие необходимого опыта. Изначально кажется, что его презирают все: от футболистов и фанов до руководства. Однако Тед завоевывает их сердца своей искренностью, юмором и оптимизмом.

Несмотря на то, что третий сезон, казалось бы завершил историю тренера и его команды, в Apple решили так просто не отказываться от одного из своих самых больших хитов. В августе 2024 года стриминг объявил о продолжении с сюжетом, в котором Тед теперь будет тренировать женщин вместо мужчин. На первых четырех кадрах можно увидеть самого Судейкиса и его помощников: постоянного в исполнении Брендана Ханта и новичка Таню Рейнольдс, известную по сериалам «Половое воспитание» и «Декамерон».


Другие фото показывают Гранта Филли в роли сына Теда, а также Ханну Уэддингем, повторяющую роль владелицы клуба Ребекки. Она стоит возле брендированного самолета: вероятно, это момент, когда она прилетела в Канзас за Тедом, чтобы завербовать его на новую тренерскую должность. Лассо по традиции передает ей коробку со своим знаменитым печеньем.

Съемки четвертого сезона «Теда Лассо» стартовали в Канзасе в июле и сейчас продолжаются в Лондоне. Несмотря на отсутствие на кадрах, свои роли также повторяют Джуно Темпл, Бретт Голдштейн и Джереми Свифт наряду с новичками Джуд Мак, Фей Марси, Рексом Хейзом, Эйслинг Шарки, Эбби Херн и другими.

