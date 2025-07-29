Новости Кино 29.07.2025 comment views icon

Первый взгляд на «монстра» Джейкоба Элорди в готическом фэнтези «Франкенштейн» — новые кадры и дата релиза

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первый взгляд на «монстра» Джейкоба Элорди в готическом фэнтези «Франкенштейн» — новые кадры и дата релиза

Издание Vanity Fair представило новые кадры «Франкенштейна» Гильермо дель Торо — готического фэнтези, которое уже стало одним из самых ожидаемых римейков классических фильмов о монстрах после «Носферату».

«Франкенштейн» — это новая экранизация классического романа Мэри Шелли 1818 года, которая представляет Оскара Айзека в роли Виктора Франкенштейна и Джейкоба Элорди в виде его ужасного творения. Новые кадры предлагают детальный взгляд на персонажа звезды «Эйфории» в двух образах: первый — версия живого трупа в плаще и маске, и второй — в гораздо более уязвимом моменте, сгорбленным перед Виктором Франкенштейном.

11

Миа Гот появится как невеста Франкенштейна Элизабет, а Кристоф Вальц взял на себя роль доктора Преториуса. Также среди актерского состава появляются Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли и Ральф Айнесон (Галактус в «Фантастической четверке», которая сейчас транслируется в кинотеатрах).

11

Несмотря на такую мощную творческую команду фильм не обошли проблемы с производством. Эндрю Гарфилд, который претендовал на роль «чудовища Франкенштейна» внезапно покинул проект. Официальная версия — конфликты в расписании после голливудских забастовок 2023 года. Работу над лентой остановили на девять недель, пока Элорди не согласился сняться в роли монстра.

«Что меня привлекло в Элорди, — это его неуклюжесть и запястья. У него такая расслабленная манера движений», — рассказывает гример Майк Хилл журналу Vanity Fair. «А потом у него появляются эти поистине мрачные моменты, когда он внимательно на тебя смотрит, с опущенными веками и длинными ресницами, как у Карлоффа.У него невинный нрав, но он воплощен в теле шесть футов пять дюймов высотой. Он на самом деле мог бы нанести немало вреда, если бы захотел стать злодеем».

Для работы Элорди пересмотрел запоем все фильмы Бориса КарлоффаАнглийский актер, ставший всемирно известной звездой фильмов ужасов после того, как сыграл монстра в фильмах Франкенштейн (1931), Невеста Франкенштейна (1935) и Сын Франкенштейна (1939). и украсил всю свою квартиру работами художника Берни Райтсона, который когда-то работал над иллюстрированным изданием книги Шелли.

«Я превратил ее в святилище всего, что, по моему мнению, касалось этого существа», — рассказал Элорди. «Картины Берни были по всем стенам. Возможно, когда ты спишь или просто ходишь вокруг, ты в конце концов впитываешь их».

1111

Сам дель Торо говорил, что «Франкенштейн» — это кульминация путешествия, которое заняло большую часть его жизни.

«Я впервые прочитал «Франкенштейна» Мэри Шелли в детстве и увидел Бориса Карлоффа в том, что стало для меня почти религиозным состоянием. Монстры стали моей личной системой убеждений», — рассказывал дель Торо во время дискуссии на мероприятии Netflix Tudum. «В моих фильмах есть следы Франкенштейна… Исследование отношений между человечеством и монстрами, создателем и творением, отцом и сыном снова и снова поглощало мои истории. Я хотел снять этот фильм еще до того, как у меня появилась камера, и я активно стремлюсь к этому уже 25 лет».

Результат получился амбициозным. «Франкенштейн» с продолжительностью 2 часа 29 минут всего на минуту короче предыдущего игрового фильма дель Торо «Аллея ужасов» (2001) и получил рейтинг R за «кровавые сцены насилия», еще одно доказательство того, что режиссер не собирается ослаблять историю.

«Франкенштейн» выйдет на Netflix в ноябре после ограниченного проката в кинотеатрах.

Популярные новости

Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Google будет звонить за вас в магазины
Электромобиль MG4 за $11 тыс. преодолевает 537 км благодаря батарее нового поколения
Nothing представила часы CMF Watch 3 Pro — ChatGPT и 13 дней автономности за $99
Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15
Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS
Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых
Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD
Владелец Switch 2 получил бан от Nintendo за игру с «подержанными картриджами» с первой консоли
1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra
Fallout 76 получит больше контента по сериалу Amazon — несмотря на разницу в 194 года
60 минут геймплея Phantom Blade Zero — смесь Devil May Cry с атмосферой Sekiro
Энергии меньше — кадров тоже: PS5 получит новый «экорежим», замедляющий игры
Новые гаджеты OnePlus: часы Watch 3 43 мм и наушники Buds 4 с автономностью до 45 часов
Пятничный чат ITC: когда ИИ встречает суровую реальность, а Starlink — технические проблемы
В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)
В PS Store стартовала большая летняя распродажа — Ghost of Tsushima, Silent Hill и другие со скидками до 90%
В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить