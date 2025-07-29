Первый взгляд на «монстра» Джейкоба Элорди в готическом фэнтези «Франкенштейн» — новые кадры и дата релиза

Издание Vanity Fair представило новые кадры «Франкенштейна» Гильермо дель Торо — готического фэнтези, которое уже стало одним из самых ожидаемых римейков классических фильмов о монстрах после «Носферату».

«Франкенштейн» — это новая экранизация классического романа Мэри Шелли 1818 года, которая представляет Оскара Айзека в роли Виктора Франкенштейна и Джейкоба Элорди в виде его ужасного творения. Новые кадры предлагают детальный взгляд на персонажа звезды «Эйфории» в двух образах: первый — версия живого трупа в плаще и маске, и второй — в гораздо более уязвимом моменте, сгорбленным перед Виктором Франкенштейном.

Миа Гот появится как невеста Франкенштейна Элизабет, а Кристоф Вальц взял на себя роль доктора Преториуса. Также среди актерского состава появляются Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли и Ральф Айнесон (Галактус в «Фантастической четверке», которая сейчас транслируется в кинотеатрах).

Несмотря на такую мощную творческую команду фильм не обошли проблемы с производством. Эндрю Гарфилд, который претендовал на роль «чудовища Франкенштейна» внезапно покинул проект. Официальная версия — конфликты в расписании после голливудских забастовок 2023 года. Работу над лентой остановили на девять недель, пока Элорди не согласился сняться в роли монстра.

«Что меня привлекло в Элорди, — это его неуклюжесть и запястья. У него такая расслабленная манера движений», — рассказывает гример Майк Хилл журналу Vanity Fair. «А потом у него появляются эти поистине мрачные моменты, когда он внимательно на тебя смотрит, с опущенными веками и длинными ресницами, как у Карлоффа.У него невинный нрав, но он воплощен в теле шесть футов пять дюймов высотой. Он на самом деле мог бы нанести немало вреда, если бы захотел стать злодеем».

Для работы Элорди пересмотрел запоем все фильмы Бориса Карлоффа Английский актер, ставший всемирно известной звездой фильмов ужасов после того, как сыграл монстра в фильмах Франкенштейн (1931), Невеста Франкенштейна (1935) и Сын Франкенштейна (1939). и украсил всю свою квартиру работами художника Берни Райтсона, который когда-то работал над иллюстрированным изданием книги Шелли.

«Я превратил ее в святилище всего, что, по моему мнению, касалось этого существа», — рассказал Элорди. «Картины Берни были по всем стенам. Возможно, когда ты спишь или просто ходишь вокруг, ты в конце концов впитываешь их».

Сам дель Торо говорил, что «Франкенштейн» — это кульминация путешествия, которое заняло большую часть его жизни.

«Я впервые прочитал «Франкенштейна» Мэри Шелли в детстве и увидел Бориса Карлоффа в том, что стало для меня почти религиозным состоянием. Монстры стали моей личной системой убеждений», — рассказывал дель Торо во время дискуссии на мероприятии Netflix Tudum. «В моих фильмах есть следы Франкенштейна… Исследование отношений между человечеством и монстрами, создателем и творением, отцом и сыном снова и снова поглощало мои истории. Я хотел снять этот фильм еще до того, как у меня появилась камера, и я активно стремлюсь к этому уже 25 лет».

Результат получился амбициозным. «Франкенштейн» с продолжительностью 2 часа 29 минут всего на минуту короче предыдущего игрового фильма дель Торо «Аллея ужасов» (2001) и получил рейтинг R за «кровавые сцены насилия», еще одно доказательство того, что режиссер не собирается ослаблять историю.

«Франкенштейн» выйдет на Netflix в ноябре после ограниченного проката в кинотеатрах.