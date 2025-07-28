Супергероика вернулась? «Фантастическая четверка» побила рекорд франшизы в первые выходные, а «Супермен» празднует кассу в $500 млн

После последних годов простоя, кажется, супергероика понемногу возвращает своего зрителя, поскольку новые проекты от DC и Marvel демонстрируют неплохие результаты в прокате: «Супермен» в третий выходной преодолел отметку в полмиллиарда долларов кассовых сборов, тогда как новая «Фантастическая четверка» принесла студии рекордное открытие в 2025 году.

В первый уик-энд «Фантастическая четверка: Первые шаги» заработала $218 млн по всему миру, где $100 млн пришлись на зарубежный прокат — цифры несколько выше соответствующих показателей «Супермена» с $95 млн, однако творение DC опередило конкурента по общей кассе открытия в $220 млн. В международном прокате лучшими рынками для фильма Marvel стали Мексика ($12 млн), Великобритания ($10,8 млн), Франция ($5,7 млн) и Бразилия ($5,1 млн), тогда как китайский дебют был неудачным по сравнению с «Суперменом» — $4,5 млн против $6,6 млн.

Общие кассовые сборы «Первых шагов» также стали лучшим дебютом для Marvel в 2025 году, превзойдя «Громовержцев» и «Капитана Америку»; оформили рекордное открытие для франшизы, которая ранее находилась в собственности 20th Century Fox; а также позволили Disney стать первой голливудской студией, которая в этом году получила более $3 млрд с продаж билетов.

Фильм Мэтта Шекмана рассказывает о супергеройской команде в составе Женщины-невидимки (Ванесса Кирби), Человека-факела (Джозеф Куин), Существа (Эбон Мосс-Бакрак), а также самого Мистера Фантастика, которого играет вездесущий Педро Паскаль. Обновленный фантастический квартет должен защитить Землю от прожорливого космического бога по имени Галактус (Ральф Айнесон), и его загадочного Вестника (Серебряный Серфер Джулии Гарнер).

Достойный дебют «Первых шагов» не удивляет, учитывая положительные первые отзывы, которые оценили ленту, как одно из лучших творений Marvel. Зрительский рейтинг так же довольно высок — более 90% на Rotten Tomatoes на момент написания статьи. Кинообозреватель ITC Денис Федорук поставил «Фантастической четверке» приличные 7/10, хотя и отметил, что фильм не отличается оригинальностью нарратива и не выходит за рамки типичной супергероики. С полным текстом рецензии можно ознакомиться по ссылке:

Как и «Супермен», «Формула-1» с Брэдом Питтом преодолела отметку в $500 млн заработков, только укрепляя свои позиции в звании первого кассового хита Apple. «Мир Юрского периода: Возрождение» тем временем имеет кассу $700 млн — это один из трех голливудских фильмов, которым покорилась эта веха в этом году. Впрочем, давление в этом случае все еще высокое, поскольку предыдущие три фильма франшизы о динозаврах заработали по $1 млрд каждый.

Следующими крупными кинопроектами Marvel станут «Человек-паук: Совершенно новый день» и «Мстители: Судный день», которые стартуют в июле и декабре 2026 года соответственно. DC тем временем готовит новый взгляд на «Супергерл» с Мили Алкок на 26 июня 2026 года.

Источник: Variety, IGN, THR