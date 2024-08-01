Samsung представляет в Украине смартфоны Galaxy Fold6 (от 80 тыс. грн) и часы Galaxy Watch Ultra (от 29 тыс. грн)

Через 3 недели после официального анонса в Украину доехали новые мобильные устройства Samsung: складные смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. Итак, в официальную продажу в Украине поступили Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch и Galaxy Buds3.

Galaxy Fold6 и Galaxy Flip6

Новые Galaxy Fold6 і Flip6 стали тоньше и легче своих предшественников, а также самыми прочными складными смартфонами производителя. Дисплей был модернизирован благодаря усовершенствованному покрытию на главном экране. Galaxy Fold6 имеет новое соотношение сторон внешнего экрана и лучше помещается в руке, а Galaxy Flip6 оснащен камерой флагманского уровня, увеличенным временем автономной работы и впервые в истории — испарительной камерой для максимальной производительности.

Дополнительно Samsung реализовала в них функции искусственного интеллекта Galaxy AI. Они помогают в общении с иностранцами, готовят ответы, создают электронные письма и сообщения для социальных сетей на основе лишь нескольких ключевых слов. В то же время Note Assist предлагает новую функцию перевода PDF с сохранением формата, а также расшифровку аудиофайлов. Photo Assist — это набор инструментов для редактирования на основе искусственного интеллекта, позволяющий создавать контент профессионального уровня.

Складной смартфон Galaxy Fold6 доступен в серебряном, розовом и темно-синем цветах, цена стартует от 79 999 грн. Galaxy Flip6 предлагается в серебряном, желтом, голубом и мятном цветах. Стартовая цена — 45 999 грн.

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Galaxy Watch7 и Galaxy Watch7 Ultra

Новые умные часы Samsung Galaxy Watch7 и Watch7 Ultra предлагают Wear OS 5 и улучшенный мониторинг здоровья. В этих устройствах также используются функции Galaxy AI. Новинки впервые позволяют отслеживать конечные продукты гликации (AGEs) для лучшего понимания метаболического здоровья, а двухчастотная система GPS9 точнее отслеживает местонахождение.

Часы Galaxy Watch Ultra доступны в размере 47 мм в титаново-сером, титаново-белом и титаново-серебряном цветах. Цена стартует от 28 999 грн. Galaxy Watch7 предлагается в двух размерах: 40 мм и 44 мм. На выбор доступны зеленый и кремовый цвета для 40-миллиметрового и зеленый и серебряный для 44-миллиметрового варианта. Стартовая цена — 13 499 грн.

Galaxy Buds3

Серия беспроводных наушников Galaxy Buds3 выполнена в новом дизайне. Модель Galaxy Buds3 Pro создана в каналообразном формате, а Buds3 — открытом. Обе модели предлагают активное шумоподавление, имеют класс защиты от пыли и воды IP57 и поддерживают беспроводную зарядку. Фирменный кодек Bluetooth от Samsung теперь способен передавать беспроводное потоковое аудио до 24 бит / 96 кГц.

Серия наушников Galaxy Buds3 доступна в двух цветах — серебряном и белом. Цена стартует от 6 899 грн.

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