Philips 278E9 — изогнутый 27-дюймовый монитор с Full HD VA-матрицей и поддержкой AMD FreeSync за 7599 грн

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Весной компания MMD представила новую линейку сверхтонких мониторов Philips E9 в составе трех плоских моделей, а теперь дополнила ее изогнутой 27-дюймовой моделью Philips 278E9.

Монитор Philips 278E9 оснащен 27-дюймовой VA-матрицей с технологией Ultra Wide-Color, которая обеспечивает более широкую цветовую гамму, чем у предшественников. Кривизна радиусом 1800 мм обеспечивает необходимый эффект погружения. Разрешения Full HD 1920×1080 при соотношении сторон 16:9 достаточно для большинства рабочих и мультимедийных моделей использования.

Поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивает высокую производительность без проявления артефактов при практически любой частоте обновления. Технология Flicker-Free регулирует яркость и сокращает мерцание, в то время как режим Philips LowBlue использует интеллектуальное программное обеспечение для уменьшения вредного для глаз излучения синей части спектра. В дополнение к этому, режим EasyRead позволяет читать с монитора, практически как с бумаги, SmartImage помогает оптимизировать настройки изображения, а SmartContrast обеспечивает глубокий черный цвет.

Узкие рамки с трех сторон дисплея обеспечивают изящный внешний вид с минимальным количеством отвлекающих факторов и максимальной площадью просмотра. Эффект дополняют глянцевая черная отделка и стильная подставка из нержавеющей стали, которая позволяет регулировать наклон монитора в диапазоне -5°/20°, также для удобства предусмотрено крепление VESA. Также владелец монитора получает пару встроенных стереодинамиков.

Модель Philips 278E9 обладает всеми необходимыми возможностями для подключения, в частности, разъемами VGA и HDMI. Для еще большего удобства и работы с самой высокой частотой обновления, монитор оборудован разъемом DisplayPort, а также отдельными входами Separate Sync и Sync on Green.

Ориентировочная стоимость новинки в Украине составит 7599 гривен.

Источник: Philips