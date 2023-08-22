Редактирование BIOS видеокарт NVIDIA возвращается впервые за 10 лет

Десять лет назад NVIDIA ввела проверку подписи BIOS видеокарт, чем закрыла двери его модификации для энтузиастов. По данным TechPowerUp, сразу два разработчика независимо друг от друга представили программы для модификации BIOS: перепрошивки, настройки ограничений мощности, управление напряжением, кривыми вентиляторов и других манипуляций.

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Когда NVIDIA выпустила видеокарты Maxwell (GeForce 900), она представила встроенный процессор безопасности под названием Falcon для проверки подписи BIOS и проверки поставщика/устройства. Этот шаг сделал невозможным модификацию BIOS.

TechPowerUp утверждает, что команда сайта вручную проверила бинарный код обоих новых приложений, OMGVflash и NVflashk, и убедилась в отсутствии в нем зловредов.

OMGVflash

Автор программы Veii предоставляет развернутую информацию и инструкции по использованию OMGVflash в сообщении на форуме TechPowerUp. В настоящее время этот инструмент работает на картах Turing (RTX20, GTX16).

OMGVflash позволяет пользователям «прошивать все, что вы хотите [FE/VendorCert/XOC Cert/MasterCert и т.д.], если это умещается в размер EEPROM».

NVflashk

Разработчик NVflashk Kefi также создал пространное описание программы на GitHub. Он объясняет, что программа – переделанная и исправленная версия nvflash. Автор создал ее, чтобы перепрошить видеокарту Asus GeForce RTX 4090 TUF OC на BIOS 1000W XOC. Раньше это было невозможно – возникала ошибка «Несоответствие идентификатора платы». Программа способна изменять напряжение и другие параметры

Модификация BIOS видеокарты почти наверняка приведет к потере гарантии и включает риск ее выхода из строя. На всякий случай необходимо иметь бекап BIOS и резервную видеокарту.

Источник: Tom’s Hardware