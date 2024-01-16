PlayStation 5 Tablet Edition – энтузиаст создал тонкую PS5 с OLED-экраном

YouTube-канал DIY Perks превзошел инженеров Sony и переделал PlayStation 5 в тонкое компактное устройство со встроенным экраном. Энтузиаст полностью переоборудовал систему охлаждения и питания консоли.

Итак, одним из самых толстых элементов S5 является массивный радиатор охлаждения.

Его заменили на более тонкую медную панель.

К тому же новый радиатор расположен сбоку, а не сверху материнской платы.

Тепло из процессора в него передают тепловые трубки. Умелец сделал медные теплосъемники…

Курс Англійської. Онлайн-навчання англійської за методикою Кембриджу - вибір понад мільярда людей. Вивчити курс

…и никелировал их в домашних условиях электролизом.

Массивный кулер PlayStation 5 был заменен четырьмя маленькими и тонкими.

Система в сборе работала, но консоль через некоторое время работы «вылетала» из-за перегрева.

Тогда конструкцию усовершенствовали добавлением еще одного радиатора и тепловых трубок к нему.

Маленькие вентиляторы были заменены мощными моделями для ноутбуков.

Результат превзошел ожидания – консоль работала при температуре всего 42 °C на полной нагрузке. Более того, обороты кулеров удалось снизить и они работали очень тихо. С этим результатом перешли к эстетическому оформлению.

Создали пластиковый корпус по мотивам оригинального цвета и дизайна.

Также добавили две алюминиевые панели по бокам.

Затем добавили динамики…

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level. не потребує ніяких спеціальних знань і навичок, досить мати рівень впевненого користувача ПК. Дізнатись про курс

…и наконец-то закрыли корпус.

К корпусу подсоединили подставку.

Вот что вышло по сравнению с размерами PlayStation 5 Slim.

Затем настал черед OLED-экрана от ноутбука Alienware (к сожалению, диагональ не указали, но экран достаточно большой, возможно, 17”).

После установки дисплея оригинальный толстенный блок питания был заменен на компактную GaN-модель. К тому же он был вынесен наружу и размещался на проводе, как ноутбучный БП.

Курс Стратегічний маркетинг. Від хаосу до системного маркетингу разом із Тетяною Лукинюк, B2C-директором у Kyivstar, колишнім CMO у Coca-Cola, Mars Ukraine та генеральною директоркою у Red Bull Ukraine. Отримати інформацію про курс

Авторы насладились эмоциями от игры на консоли в разных сценариях после нескольких недель работы над ней, сравнили ее работу с ноутбуками и выразили сожаление, что Sony сама не сделала такую ​​PlayStation 5.