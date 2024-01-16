PlayStation 5 Tablet Edition – энтузиаст создал тонкую PS5 с OLED-экраном

YouTube-канал DIY Perks превзошел инженеров Sony и переделал PlayStation 5 в тонкое компактное устройство со встроенным экраном. Энтузиаст полностью переоборудовал систему охлаждения и питания консоли.
Итак, одним из самых толстых элементов S5 является массивный радиатор охлаждения.
Его заменили на более тонкую медную панель.
К тому же новый радиатор расположен сбоку, а не сверху материнской платы.
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Тепло из процессора в него передают тепловые трубки. Умелец сделал медные теплосъемники…
…и никелировал их в домашних условиях электролизом.
Массивный кулер PlayStation 5 был заменен четырьмя маленькими и тонкими.
Система в сборе работала, но консоль через некоторое время работы «вылетала» из-за перегрева.
Тогда конструкцию усовершенствовали добавлением еще одного радиатора и тепловых трубок к нему.
Маленькие вентиляторы были заменены мощными моделями для ноутбуков.
Результат превзошел ожидания – консоль работала при температуре всего 42 °C на полной нагрузке. Более того, обороты кулеров удалось снизить и они работали очень тихо. С этим результатом перешли к эстетическому оформлению.
Создали пластиковый корпус по мотивам оригинального цвета и дизайна.
Также добавили две алюминиевые панели по бокам.
Затем добавили динамики…
…и наконец-то закрыли корпус.
К корпусу подсоединили подставку.
Вот что вышло по сравнению с размерами PlayStation 5 Slim.
Затем настал черед OLED-экрана от ноутбука Alienware (к сожалению, диагональ не указали, но экран достаточно большой, возможно, 17”).
После установки дисплея оригинальный толстенный блок питания был заменен на компактную GaN-модель. К тому же он был вынесен наружу и размещался на проводе, как ноутбучный БП.
Авторы насладились эмоциями от игры на консоли в разных сценариях после нескольких недель работы над ней, сравнили ее работу с ноутбуками и выразили сожаление, что Sony сама не сделала такую PlayStation 5.
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