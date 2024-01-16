Новости Устройства 16.01.2024 в 15:11 comment views icon

PlayStation 5 Tablet Edition – энтузиаст создал тонкую PS5 с OLED-экраном

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

PlayStation 5 Tablet Edition – энтузиаст создал тонкую PS5 с OLED-экраном

YouTube-канал DIY Perks превзошел инженеров Sony и переделал PlayStation 5 в тонкое компактное устройство со встроенным экраном. Энтузиаст полностью переоборудовал систему охлаждения и питания консоли.

Итак, одним из самых толстых элементов S5 является массивный радиатор охлаждения.

PlayStation 5 Tablet Edition – энтузиаст создал тонкую PS5 с OLED-экраном

Его заменили на более тонкую медную панель.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

К тому же новый радиатор расположен сбоку, а не сверху материнской платы.

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

…и никелировал их в домашних условиях электролизом.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Массивный кулер PlayStation 5 был заменен четырьмя маленькими и тонкими.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Система в сборе работала, но консоль через некоторое время работы «вылетала» из-за перегрева.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Тогда  конструкцию усовершенствовали добавлением еще одного радиатора и тепловых трубок к нему.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Маленькие вентиляторы были заменены мощными моделями для ноутбуков.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Результат превзошел ожидания – консоль работала при температуре всего 42 °C на полной нагрузке. Более того, обороты кулеров удалось снизить и они работали очень тихо. С этим результатом перешли к эстетическому оформлению.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Создали пластиковый корпус по мотивам оригинального цвета и дизайна.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Также добавили две алюминиевые панели по бокам.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Затем добавили динамики…

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

…и наконец-то закрыли корпус.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

К корпусу подсоединили подставку.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Вот что вышло по сравнению с размерами PlayStation 5 Slim.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Затем настал черед OLED-экрана от ноутбука Alienware (к сожалению, диагональ не указали, но экран достаточно большой, возможно, 17”).

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

После установки дисплея оригинальный толстенный блок питания был заменен на компактную GaN-модель. К тому же он был вынесен наружу и размещался на проводе, как ноутбучный БП.

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Авторы насладились эмоциями от игры на консоли в разных сценариях после нескольких недель работы над ней, сравнили ее работу с ноутбуками и выразили сожаление, что Sony сама не сделала такую ​​PlayStation 5.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Видео: ютюбер создал «PS5 Slim», не удовлетворившись уменьшением размеров на 30% в новой ревизии PlayStation 5

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