По новым данным, Samsung не намерена прощаться с линейкой Galaxy Note в следующем году





Некоторое время назад руководство Samsung Mobile заявило о намерении выпускать в 2021 году больше моделей смартфонов с поддержкой стилуса. На этом фоне слухи о закрытии серии Galaxy Note в 2021 году стали еще убедительнее. Но свежие данные указывают, что серия Galaxy Note продолжится в следующем году.

Анонимный представитель Samsung сообщил, что компания «готовится выпускать серию Galaxy Note в следующем году», и что «сообщение Ро не означает, что выпуск серии Galaxy Note будет прекращён». Однако сама компания Samsung отказалась комментировать данную информацию. Официальный ответ компании на запрос говорит лишь, что «Samsung подтверждает планы по внедрению некоторых из самых любимых функций Galaxy Note в большее количество категорий устройств в 2021 году». Компания не готова делиться какими-либо подробностями по этому поводу.

Если данные анонимного сотрудника Samsung являются верными, тогда остаётся открытым вопрос, как компания впишет серию Galaxy Note в обновлённый модельный ряд смартфонов, предлагающих поддержку стилуса. От модели нынешнего года уже возникало ощущение, о потребители платят только за поддержку S Pen, учитывая, что Galaxy S20 FE превзошёл её по характеристикам и при этом имеет более доступную цену.

Источник: The Verge