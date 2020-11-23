Сотрудник Samsung подтвердил намерение компании упразднить серию Galaxy Note — в 2021 году стилус S Pen получат модели Galaxy S и Z

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За последние несколько месяцев разные отраслевые источники неоднократно сообщали, что Samsung планирует серьезно изменить стратегию по выпуску флагманских смартфонов — объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note, отказавшись от последней в пользу складных моделей Galaxy Z. С очередным докладом это крупное потенциальное изменение стало еще более вероятным: корейское издание Ajunews со ссылкой на сотрудника Samsung, пожелавшего сохранить анонимность, подтверждает планы закрыть линейку Galaxy Note уже в следующем году.

Все утечки последнего времени указывают, что топовая модель следующей флагманской линейки — Galaxy S21 Ultra — получит поддержку электронного пера S Pen, которая, по сути, сейчас остается единственной особенностью линейки Galaxy Note. Ожидается, что Samsung нарушит привычный график обновления основной флагманской серии Galaxy S и выпустит модели Galaxy S21 с двухмесячным опережением цикла в январе 2021 года.

Серия Galaxy Note официально уйдет на покой с выходом следующей складной модели Galaxy Z Fold 3, чей выход ожидается летом 2021 года (предположительно, в июле). Помимо S Pen следующему поколению смартфона-планшета Galaxy Z приписывают еще и незаметную камеру под дисплеем.

В ближайшее время ожидается выход Samsung Galaxy Note20 FE — более доступной версии Galaxy Note20 по аналогии с Galaxy S20 FE. В начале месяца Galaxy Note20 FE c 6,5-дюймовым экраном засветился на бразильском сайте Samsung, и не исключено, что его анонс состоится еще в этом году. Именно Galaxy Note20 FE, предположительно, станет последней моделью линейки Galaxy Note20. В то же время нынешняя модель Galaxy Note20 Ultra останется последним флагманом в серии Galaxy Note.

Потенциально отказ от Galaxy Note позволит компании снизить затраты на производство и повысить прибыльность смартфонного подразделения за счет более высоких продаж основной линейки Galaxy S и более высокой маржи складных моделей Galaxy Z.