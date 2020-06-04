По прогнозу IDC, продажи смартфонов в этом году упадут на 12%





Специалисты аналитической компании IDC подготовили свежий прогноз, относящийся к рынку смартфонов в текущем году. Согласно оценке аналитиков, смартфонов за год будет отгружено по всему миру 1,2 млрд штук — это на 11,9% меньше, чем в 2019 году. Свежий прогноз основан на данных о поставках за первый квартал 2020 года. По итогам минувшего квартала рынок смартфонов сократился на 14,5% (коллеги из Gartner оценивают падение рынка в 20%), что является крупнейшим падением за всю историю наблюдений IDC.

В IDC ожидают, что по итогам первой половины 2020 года мировые продажи смартфонов упадут на 18,2% из-за снижения потребительских расходов. Как отметил старший аналитик IDC по мобильным устройствам Сангитики Сривастава, отсутствие спроса со стороны потребителей сейчас выступает главным фактором падения продаж.

Что касается отдельных регионов, на крупнейшем китайском рынке сокращение будет меньше — ниже 10%. Аналитики отмечают, что ограничения, связанные с COVID-19, в Китае уже сняты и спрос постепенно восстанавливается. В то же время в Европе ситуация более сложная, поскольку страны вроде Италии и Испании все еще активно борются с пандемией.

В IDC ожидают, что рынок смартфонов восстановится уже в 2021 году — в первую очередь за счет смартфонов с поддержкой 5G. Заглядывая дальше, аналитики предполагают возвращение к 10-процентному ежегодному росту и постепенное снижение до 5-процентного диапазона в последующие годы.

Источник: IDC