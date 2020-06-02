Рынок смартфонов обрушился на 20%, сильнее всех пострадал Huawei, а Xiaomi даже нарастила продажи (единственная среди лидеров)





Ранее аналитики TrendForce, в числе других, предупреждали, что больше всего COVID-19 ударит по индустрии смартфонов — мы уже писали о рекордном падении рынка по итогам февраля, а также оживлении крупнейшего китайского рынка в марте. Теперь может оценить ситуацию в глобальном масштабе в первом квартале 2020 года. Соответствующий отчет подготовили специалисты аналитической компании Gartner. Мы выбрали из анализа главное.

В первом квартале 2020 года в мире было продано 299,1 млн смартфонов, что соответствует рекордному спаду на 20,2% в годовом выражении. Подробные данные о мировых поставках смартфонов в первом квартале 2020 года доступны в таблице.

Бренд I кв. 2020, млн шт I кв. 2020, доля рынка (%) I кв. 2019, млн шт I кв. 2019, доля рынка (%) Рост/Падение поставок (%) Samsung 55,333 18,5 71,621 19,1 -22,7 Huawei 42,499 14,2 58,436 15,6 -27,3 Apple 40,920 13,7 44,569 11,9 -8,2 Xiaomi 27,817 9,3 27,424 7,3 1,4 Oppo 23,949 8,0 29,589 7,9 -19,1 Остальные 108,621 36,3 143,279 38,2 -24,2 Всего 299,138 100 374,917 100 -20,2

Samsung все еще остается лидером рынка, измученная санкциями США компания Huawei удерживает втрое место, а Apple с минимальным разрывом в поставках — на третьем месте. Xiaomi удалось обойти Oppo, заняв четвертое место в списке крупнейших производителей смартфонов.

Больше всего в минувшем квартале поставки просели у Huawei — на 27,3%, до 42,499 млн штук. У лидера рынка Samsung продажи упали на 22,7% (до 55,333 млн штук), в результате чего его доля сократилась с 19,1% до 18,5%.

Xiaomi — единственный производитель в первой пятерке, сумевший нарастить продажи по сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, пускай и всего на 1,4% — до 27,817 млн штук.

В то же время из первой пятерки Apple пострадала от пандемии меньше всего (не считая Xiaomi). Это впечатляет, учитывая, что Apple, в отличие от Xiaomi, продает смартфоны далеко не с минимальной наценкой. Собственно, буквально на прошлой неделе мы узнали, что в минувшем квартале iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире.

Все остальные производители смартфонов суммарно продали за первый квартал 108,621 млн смартфонов, что на 24,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Источник: Gartner