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Рынок смартфонов обрушился на 20%, сильнее всех пострадал Huawei, а Xiaomi даже нарастила продажи (единственная среди лидеров)

Рынок смартфонов обрушился на 20%, сильнее всех пострадал Huawei, а Xiaomi даже нарастила продажи (единственная среди лидеров)

Рынок смартфонов обрушился на 20%, сильнее всех пострадал Huawei, а Xiaomi даже нарастила продажи (единственная среди лидеров)


Ранее аналитики TrendForce, в числе других, предупреждали, что больше всего COVID-19 ударит по индустрии смартфонов — мы уже писали о рекордном падении рынка по итогам февраля, а также оживлении крупнейшего китайского рынка в марте. Теперь может оценить ситуацию в глобальном масштабе в первом квартале 2020 года. Соответствующий отчет подготовили специалисты аналитической компании Gartner. Мы выбрали из анализа главное.

  • В первом квартале 2020 года в мире было продано 299,1 млн смартфонов, что соответствует рекордному спаду на 20,2% в годовом выражении. Подробные данные о мировых поставках смартфонов в первом квартале 2020 года доступны в таблице.

 

БрендI кв. 2020, млн шт I кв. 2020, доля рынка (%) I кв. 2019, млн штI кв. 2019, доля рынка (%)Рост/Падение поставок (%)
Samsung55,33318,571,62119,1-22,7
Huawei42,49914,258,43615,6-27,3
Apple40,92013,744,56911,9-8,2
Xiaomi27,8179,327,4247,31,4
Oppo23,9498,029,5897,9-19,1
Остальные108,62136,3143,27938,2-24,2
Всего299,138100374,917100-20,2
  • Samsung все еще остается лидером рынка, измученная санкциями США компания Huawei удерживает втрое место, а Apple с минимальным разрывом в поставках — на третьем месте. Xiaomi удалось обойти Oppo, заняв четвертое место в списке крупнейших производителей смартфонов.
  • Больше всего в минувшем квартале поставки просели у Huawei — на 27,3%, до 42,499 млн штук. У лидера рынка Samsung продажи упали на 22,7% (до 55,333 млн штук), в результате чего его доля сократилась с 19,1% до 18,5%.
  • Xiaomi — единственный производитель в первой пятерке, сумевший нарастить продажи по сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, пускай и всего на 1,4% — до 27,817 млн штук.
  • В то же время из первой пятерки Apple пострадала от пандемии меньше всего (не считая Xiaomi). Это впечатляет, учитывая, что Apple, в отличие от Xiaomi, продает смартфоны далеко не с минимальной наценкой. Собственно, буквально на прошлой неделе мы узнали, что в минувшем квартале iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире.

iPhone 11 — самый продаваемый смартфон в мире по итогам первого квартала. Он смог улучшить результат iPhone Xr почти в 1,5 раза

  • Все остальные производители смартфонов суммарно продали за первый квартал 108,621 млн смартфонов, что на 24,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Источник: Gartner

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