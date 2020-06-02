Рынок смартфонов обрушился на 20%, сильнее всех пострадал Huawei, а Xiaomi даже нарастила продажи (единственная среди лидеров)
Ранее аналитики TrendForce, в числе других, предупреждали, что больше всего COVID-19 ударит по индустрии смартфонов — мы уже писали о рекордном падении рынка по итогам февраля, а также оживлении крупнейшего китайского рынка в марте. Теперь может оценить ситуацию в глобальном масштабе в первом квартале 2020 года. Соответствующий отчет подготовили специалисты аналитической компании Gartner. Мы выбрали из анализа главное.
- В первом квартале 2020 года в мире было продано 299,1 млн смартфонов, что соответствует рекордному спаду на 20,2% в годовом выражении. Подробные данные о мировых поставках смартфонов в первом квартале 2020 года доступны в таблице.
|Бренд
|I кв. 2020, млн шт
|I кв. 2020, доля рынка (%)
|I кв. 2019, млн шт
|I кв. 2019, доля рынка (%)
|Рост/Падение поставок (%)
|Samsung
|55,333
|18,5
|71,621
|19,1
|-22,7
|Huawei
|42,499
|14,2
|58,436
|15,6
|-27,3
|Apple
|40,920
|13,7
|44,569
|11,9
|-8,2
|Xiaomi
|27,817
|9,3
|27,424
|7,3
|1,4
|Oppo
|23,949
|8,0
|29,589
|7,9
|-19,1
|Остальные
|108,621
|36,3
|143,279
|38,2
|-24,2
|Всего
|299,138
|100
|374,917
|100
|-20,2
- Samsung все еще остается лидером рынка, измученная санкциями США компания Huawei удерживает втрое место, а Apple с минимальным разрывом в поставках — на третьем месте. Xiaomi удалось обойти Oppo, заняв четвертое место в списке крупнейших производителей смартфонов.
- Больше всего в минувшем квартале поставки просели у Huawei — на 27,3%, до 42,499 млн штук. У лидера рынка Samsung продажи упали на 22,7% (до 55,333 млн штук), в результате чего его доля сократилась с 19,1% до 18,5%.
- Xiaomi — единственный производитель в первой пятерке, сумевший нарастить продажи по сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, пускай и всего на 1,4% — до 27,817 млн штук.
- В то же время из первой пятерки Apple пострадала от пандемии меньше всего (не считая Xiaomi). Это впечатляет, учитывая, что Apple, в отличие от Xiaomi, продает смартфоны далеко не с минимальной наценкой. Собственно, буквально на прошлой неделе мы узнали, что в минувшем квартале iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире.
iPhone 11 — самый продаваемый смартфон в мире по итогам первого квартала. Он смог улучшить результат iPhone Xr почти в 1,5 раза
- Все остальные производители смартфонов суммарно продали за первый квартал 108,621 млн смартфонов, что на 24,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Источник: Gartner