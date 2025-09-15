Победители "Эмми-2025": рекордные 13 наград для "Киностудии" и ни одной для The Last Of Us

В ночь на 15 сентября состоялась церемонии награждения «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара», отмечающего лучшие сериалы.
Бесспорным лидером по количеству наград стал комедийный сериал «Киностудия», который забрал сразу 13 статуэток, включая первые в карьере Сета Рогена — актерскую, за режиссуру и сценарий. По 9 наград получили «Пингвин» и «Юношество», 8 у «Разделения», а у «Андора» и «Питта» по 5
Из интересного, нашумевший второй сезон The Last Of Us и третий для «Игры в кальмара» не получили ни одной из наград в основных категориях, однако это не помешало их «материнским» стримингам возглавить рейтинг по наибольшему количеству статуеток— по 30.
Интересные факты «Эмми-2025»
- Сериал «Киностудия» побил прошлогодний рекорд «Медведя» по количеству наград для комедийного сериала в истории «Эмми».
- Трамелл Тиллман из «Разделения» стал первым темнокожим мужчиной, который получил «Эмми» как лучший актер второго плана в драматическом сериале (но ведущий долго не мог произнести его имя).
- 15-летний Оуэн Купер из «Юношества» вошел в историю как самый молодой обладатель премии «Эмми» в любой актерской категории.
- «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» получило свою первую награду «Эмми» после объявления о закрытии.
- Бритт Лоуэр из «Разделения» во время речи держала бумажку с надписью «Let me out» — отсылка к призыву Хейли Р. в сериале.
Britt Lower had «LET ME OUT» written on her acceptance speech note at the Emmys
An Easter Egg directly tied to Helly R. in ‘SEVERANCE’ pic.twitter.com/DnzGAvGin8
— ScreenTime (@screentime) September 15, 2025
Все победители «Эмми-2025» (основные категории)
Лучший драматический сериал
- «Питт»🏆
- «Андор»
- «Дипломатка»
- «Одни из нас»
- «Рай»
- «Разделение»
- «Медленные лошади»
- «Белый лотос»
Лучший комедийный сериал
- «Киностудия»🏆
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
- «Правдивая терапия»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал или сериал-антология
- «Юношество»🏆
- «Черное зеркало»
- «Умереть ради секса»
- «Монстры: история братьев Менендес»
- «Пингвин»
Лучший актер драматического сериала
- Ной Уайл, «Питт»
- Стерлинг К. Браун, «Рай»
- Гэри Олдмен, «Медленные лошади»
- Педро Паскаль, «Одни из нас»
- Адам Скотт, «Разделение»
Лучшая актриса драматического сериала
- Бритт Лоуэр, «Разделение»🏆
- Кэти Бейтс, «Мэтлок»
- Шэрон Хорган, «Ради сестры»
- Белла Рэмзи, «Одни из нас»
- Кэри Рассел, «Дипломатка»
Лучший актер комедийного сериала
- Сет Роген, «Киностудия»🏆
- Адам Броуди, «Никто этого не хочет»
- Джейсон Сигел, «Правдивая терапия»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса комедийного сериала
- Джин Смарт, «Хитрости»🏆
- Узо Адуба, «Резиденция»
- Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
- Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
- Айо Эдебири, «Медведь»
Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии
- Стивен Грэм, «Юношество»🏆
- Колин Фаррелл, «Пингвин»
- Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»
- Брайан Тайри Генри, «Наркопреступники»
- Купер Кох, «Монстры: история братьев Менендес»
Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии
- Кристин Милиоти, «Пингвин»🏆
- Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
- Меганн Фахи, «Сирены»
- Рашида Джонс, «Черное зеркало»
- Мишель Уильямс, «Умереть ради секса»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Трамелл Тиллман, «Разделение»
- Зак Черри, «Разделение»
- Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»
- Джейсон Айзекс, «Белый лотос»
- Джеймс Марсден, «Рай»
- Сэм Роквелл, «Белый лотос»
- Джон Туртурро, «Разделение»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Кэтрин ЛаНаса, «Питт»🏆
- Патрисия Аркетт, «Разделение»
- Кэрри Кун, «Белый лотос»
- Джулианна Николсон, «Рай»
- Паркер Поузи, «Белый лотос»
- Наташа Ротвелл, «Белый лотос»
- Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»🏆
- Айк Барингольц, «Киностудия»
- Колман Доминго, «Четыре времени года»
- Гаррисон Форд, «Правдивая терапия»
- Эбон Мосс-Бахрах, «Медведь»
- Майкл Ури, «Правдивая терапия»
- Боуэн Ян, «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Ханна Айнбиндер, «Хитрости»🏆
- Лиза Колон-Заяс, «Медведь»
- Кэтрин Ган, «Киностудия»
- Джанель Джеймс, «Начальная школа Эбботт»
- Кэтрин О’Хара, «Киностудия»
- Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эбботт»
- Джессика Уильямс, «Правдивая терапия»
Лучший актер второго плана мини-сериала или сериала-антологии
- Оуэн Купер, «Юношество»🏆
- Хавьер Бардем, «Монстры: история братьев Менендес»
- Билл Кэмп, «Презумпция невиновности»
- Роб Делейни, «Умереть ради секса»
- Питер Сарсгаард, «Презумпция невиновности»
- Эшли Уолтерс, «Юношество»
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или сериала-антологии
- Эрин Догерти, «Юношество»🏆
- Рут Негга, «Презумпция невиновности»
- Хлоя Севиньи, «Монстры: история братьев Менендес»
- Дженни Слейт, «Умереть ради секса»
- Кристин Тремарко, «Юношество»
Награды за режиссуру и сценарий
- Лучший сценарий драматического сериала: «Андор», Дэн Гилрой
- Лучший сценарий комедийного сериала: «Киностудия», сценаристы Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Гайк, Алекс Грегори, Фрида Перес
- Лучший сценарий мини-сериала: «Юношество», Стивен Грэм и Джек Торн
- Лучшая режиссура драматического сериала: «Медленные лошади», Адам Рэндалл
- Лучшая режиссура комедийного сериала: «Киностудия», Сет Роген
- Лучшая режиссура мини-сериала: «Юношество», Филипп Барантини
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: