Победители "Эмми-2025": рекордные 13 наград для "Киностудии" и ни одной для The Last Of Us

Катерина Даньшина

В ночь на 15 сентября состоялась церемонии награждения «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара», отмечающего лучшие сериалы.

Из интересного, нашумевший второй сезон The Last Of Us и третий для «Игры в кальмара» не получили ни одной из наград в основных категориях, однако это не помешало их «материнским» стримингам возглавить рейтинг по наибольшему количеству статуеток— по 30.

Интересные факты «Эмми-2025»

  • Сериал «Киностудия» побил прошлогодний рекорд «Медведя» по количеству наград для комедийного сериала в истории «Эмми».
  • Трамелл Тиллман из «Разделения» стал первым темнокожим мужчиной, который получил «Эмми» как лучший актер второго плана в драматическом сериале (но ведущий долго не мог произнести его имя).
  • 15-летний Оуэн Купер из «Юношества» вошел в историю как самый молодой обладатель премии «Эмми» в любой актерской категории.
  • «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» получило свою первую награду «Эмми» после объявления о закрытии.
  • Бритт Лоуэр из «Разделения» во время речи держала бумажку с надписью «Let me out» — отсылка к призыву Хейли Р. в сериале.

Все победители «Эмми-2025» (основные категории)

Лучший драматический сериал

  • «Питт»🏆
  • «Андор»
  • «Дипломатка»
  • «Одни из нас»
  • «Рай»
  • «Разделение»
  • «Медленные лошади»
  • «Белый лотос»

Лучший комедийный сериал

  • «Киностудия»🏆
  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Правдивая терапия»
  • «Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или сериал-антология

  • «Юношество»🏆
  • «Черное зеркало»
  • «Умереть ради секса»
  • «Монстры: история братьев Менендес»
  • «Пингвин»

Лучший актер драматического сериала

  • Ной Уайл, «Питт»
  • Стерлинг К. Браун, «Рай»
  • Гэри Олдмен, «Медленные лошади»
  • Педро Паскаль, «Одни из нас»
  • Адам Скотт, «Разделение»

Лучшая актриса драматического сериала

  • Бритт Лоуэр, «Разделение»🏆
  • Кэти Бейтс, «Мэтлок»
  • Шэрон Хорган, «Ради сестры»
  • Белла Рэмзи, «Одни из нас»
  • Кэри Рассел, «Дипломатка»

Лучший актер комедийного сериала

  • Сет Роген, «Киностудия»🏆
  • Адам Броуди, «Никто этого не хочет»
  • Джейсон Сигел, «Правдивая терапия»
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая актриса комедийного сериала

  • Джин Смарт, «Хитрости»🏆
  • Узо Адуба, «Резиденция»
  • Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
  • Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
  • Айо Эдебири, «Медведь»

Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии

  • Стивен Грэм, «Юношество»🏆
  • Колин Фаррелл, «Пингвин»
  • Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»
  • Брайан Тайри Генри, «Наркопреступники»
  • Купер Кох, «Монстры: история братьев Менендес»

Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии

  • Кристин Милиоти, «Пингвин»🏆
  • Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
  • Меганн Фахи, «Сирены»
  • Рашида Джонс, «Черное зеркало»
  • Мишель Уильямс, «Умереть ради секса»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

  • Трамелл Тиллман, «Разделение»
  • Зак Черри, «Разделение»
  • Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»
  • Джейсон Айзекс, «Белый лотос»
  • Джеймс Марсден, «Рай»
  • Сэм Роквелл, «Белый лотос»
  • Джон Туртурро, «Разделение»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Кэтрин ЛаНаса, «Питт»🏆
  • Патрисия Аркетт, «Разделение»
  • Кэрри Кун, «Белый лотос»
  • Джулианна Николсон, «Рай»
  • Паркер Поузи, «Белый лотос»
  • Наташа Ротвелл, «Белый лотос»
  • Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»🏆
  • Айк Барингольц, «Киностудия»
  • Колман Доминго, «Четыре времени года»
  • Гаррисон Форд, «Правдивая терапия»
  • Эбон Мосс-Бахрах, «Медведь»
  • Майкл Ури, «Правдивая терапия»
  • Боуэн Ян, «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Ханна Айнбиндер, «Хитрости»🏆
  • Лиза Колон-Заяс, «Медведь»
  • Кэтрин Ган, «Киностудия»
  • Джанель Джеймс, «Начальная школа Эбботт»
  • Кэтрин О’Хара, «Киностудия»
  • Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эбботт»
  • Джессика Уильямс, «Правдивая терапия»

Лучший актер второго плана мини-сериала или сериала-антологии

  • Оуэн Купер, «Юношество»🏆
  • Хавьер Бардем, «Монстры: история братьев Менендес»
  • Билл Кэмп, «Презумпция невиновности»
  • Роб Делейни, «Умереть ради секса»
  • Питер Сарсгаард, «Презумпция невиновности»
  • Эшли Уолтерс, «Юношество»

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или сериала-антологии

  • Эрин Догерти, «Юношество»🏆
  • Рут Негга, «Презумпция невиновности»
  • Хлоя Севиньи, «Монстры: история братьев Менендес»
  • Дженни Слейт, «Умереть ради секса»
  • Кристин Тремарко, «Юношество»

Награды за режиссуру и сценарий

  • Лучший сценарий драматического сериала: «Андор», Дэн Гилрой
  • Лучший сценарий комедийного сериала: «Киностудия», сценаристы Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Гайк, Алекс Грегори, Фрида Перес
  • Лучший сценарий мини-сериала: «Юношество», Стивен Грэм и Джек Торн
  • Лучшая режиссура драматического сериала: «Медленные лошади», Адам Рэндалл
  • Лучшая режиссура комедийного сериала: «Киностудия», Сет Роген
  • Лучшая режиссура мини-сериала: «Юношество», Филипп Барантини

Источник: Variety, THR

 

