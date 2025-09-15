Победители "Эмми-2025": рекордные 13 наград для "Киностудии" и ни одной для The Last Of Us

В ночь на 15 сентября состоялась церемонии награждения «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара», отмечающего лучшие сериалы.

Бесспорным лидером по количеству наград стал комедийный сериал «Киностудия», который забрал сразу 13 статуэток, включая первые в карьере Сета Рогена — актерскую, за режиссуру и сценарий. По 9 наград получили «Пингвин» и «Юношество», 8 у «Разделения», а у «Андора» и «Питта» по 5

Из интересного, нашумевший второй сезон The Last Of Us и третий для «Игры в кальмара» не получили ни одной из наград в основных категориях, однако это не помешало их «материнским» стримингам возглавить рейтинг по наибольшему количеству статуеток— по 30.

Интересные факты «Эмми-2025»

Сериал «Киностудия» побил прошлогодний рекорд «Медведя» по количеству наград для комедийного сериала в истории «Эмми».

Трамелл Тиллман из «Разделения» стал первым темнокожим мужчиной, который получил «Эмми» как лучший актер второго плана в драматическом сериале (но ведущий долго не мог произнести его имя).

15-летний Оуэн Купер из «Юношества» вошел в историю как самый молодой обладатель премии «Эмми» в любой актерской категории.

«Позднее шоу со Стивеном Кольбером» получило свою первую награду «Эмми» после объявления о закрытии.

Бритт Лоуэр из «Разделения» во время речи держала бумажку с надписью «Let me out» — отсылка к призыву Хейли Р. в сериале.

Britt Lower had «LET ME OUT» written on her acceptance speech note at the Emmys An Easter Egg directly tied to Helly R. in ‘SEVERANCE’ pic.twitter.com/DnzGAvGin8 — ScreenTime (@screentime) September 15, 2025

Все победители «Эмми-2025» (основные категории)

Лучший драматический сериал

«Питт» 🏆

🏆 «Андор»

«Дипломатка»

«Одни из нас»

«Рай»

«Разделение»

«Медленные лошади»

«Белый лотос»

Лучший комедийный сериал

«Киностудия» 🏆

🏆 «Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

«Правдивая терапия»

«Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или сериал-антология

«Юношество» 🏆

🏆 «Черное зеркало»

«Умереть ради секса»

«Монстры: история братьев Менендес»

«Пингвин»

Лучший актер драматического сериала

Ной Уайл, «Питт»

Стерлинг К. Браун, «Рай»

Гэри Олдмен, «Медленные лошади»

Педро Паскаль, «Одни из нас»

Адам Скотт, «Разделение»

Лучшая актриса драматического сериала

Бритт Лоуэр, «Разделение»🏆

Кэти Бейтс, «Мэтлок»

Шэрон Хорган, «Ради сестры»

Белла Рэмзи, «Одни из нас»

Кэри Рассел, «Дипломатка»

Лучший актер комедийного сериала

Сет Роген, «Киностудия»🏆

Адам Броуди, «Никто этого не хочет»

Джейсон Сигел, «Правдивая терапия»

Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая актриса комедийного сериала

Джин Смарт, «Хитрости»🏆

Узо Адуба, «Резиденция»

Кристен Белл, «Никто этого не хочет»

Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»

Айо Эдебири, «Медведь»

Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии

Стивен Грэм, «Юношество»🏆

Колин Фаррелл, «Пингвин»

Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»

Брайан Тайри Генри, «Наркопреступники»

Купер Кох, «Монстры: история братьев Менендес»

Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии

Кристин Милиоти, «Пингвин»🏆

Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»

Меганн Фахи, «Сирены»

Рашида Джонс, «Черное зеркало»

Мишель Уильямс, «Умереть ради секса»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Трамелл Тиллман, «Разделение»

Зак Черри, «Разделение»

Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»

Джейсон Айзекс, «Белый лотос»

Джеймс Марсден, «Рай»

Сэм Роквелл, «Белый лотос»

Джон Туртурро, «Разделение»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Кэтрин ЛаНаса, «Питт»🏆

Патрисия Аркетт, «Разделение»

Кэрри Кун, «Белый лотос»

Джулианна Николсон, «Рай»

Паркер Поузи, «Белый лотос»

Наташа Ротвелл, «Белый лотос»

Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»🏆

Айк Барингольц, «Киностудия»

Колман Доминго, «Четыре времени года»

Гаррисон Форд, «Правдивая терапия»

Эбон Мосс-Бахрах, «Медведь»

Майкл Ури, «Правдивая терапия»

Боуэн Ян, «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Ханна Айнбиндер, «Хитрости»🏆

Лиза Колон-Заяс, «Медведь»

Кэтрин Ган, «Киностудия»

Джанель Джеймс, «Начальная школа Эбботт»

Кэтрин О’Хара, «Киностудия»

Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эбботт»

Джессика Уильямс, «Правдивая терапия»

Лучший актер второго плана мини-сериала или сериала-антологии

Оуэн Купер, «Юношество»🏆

Хавьер Бардем, «Монстры: история братьев Менендес»

Билл Кэмп, «Презумпция невиновности»

Роб Делейни, «Умереть ради секса»

Питер Сарсгаард, «Презумпция невиновности»

Эшли Уолтерс, «Юношество»

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или сериала-антологии

Эрин Догерти, «Юношество»🏆

Рут Негга, «Презумпция невиновности»

Хлоя Севиньи, «Монстры: история братьев Менендес»

Дженни Слейт, «Умереть ради секса»

Кристин Тремарко, «Юношество»

Награды за режиссуру и сценарий

Лучший сценарий драматического сериала: «Андор», Дэн Гилрой

Лучший сценарий комедийного сериала: «Киностудия», сценаристы Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Гайк, Алекс Грегори, Фрида Перес

Лучший сценарий мини-сериала: «Юношество», Стивен Грэм и Джек Торн

Лучшая режиссура драматического сериала: «Медленные лошади», Адам Рэндалл

Лучшая режиссура комедийного сериала: «Киностудия», Сет Роген

Лучшая режиссура мини-сериала: «Юношество», Филипп Барантини

Источник: Variety, THR