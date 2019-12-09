Новые 14-нм настольные процессоры Intel Comet Lake-S могут задержаться до середины весны

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Гонконгский ресурс HKEPC, имеющий репутацию надежного источника утечек, поделился новыми подробностями о будущем обновлении массовой настольной платформы Intel. Речь о 14-нанометровых процессорах Comet Lake-S, которые нарастят число ядер до десяти штук и потребуют использования новых системных плат с сокетом LGA 1200.

Все предыдущие утечки указывали на дебют Comet Lake-S и сопутствующей платформы в первом квартале 2020 года. Но, похоже, Comet Lake-S задержаться до середины весны.

По данным источника, наборы логики 400-й серии для новых материнских плат с разъемом LGA 1200, которые понадобятся для процессоров Comet Lake-S, выйдут только в апреле 2020 года. Откроет линейку флагманский чипсет Intel Z490, а затем серия будет расширена более доступными моделями.

С учетом нынешней ситуации вполне логическим объяснением кажется нехватка производственных мощностей. Судя по всему, к апрелю Intel рассчитывает исправить ситуацию и иметь соответствующие мощности под выпуск новых процессоров.

Как мы уже узнали из предыдущих утечек, обновленная массовая платформа Intel LGA1200 предложит до 40 линий PCI Express 3.0 (16 от CPU и до 24 от чипсета), поддержку Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), порты SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и другие интерфейсы. В то же время отличительной особенностью новых чипов Comet Lake-S станет поддержка технологии Hyper-Threading не только у всех процессоров Core, но и у двухъядерных Pentium.

После Comet Lake-S в 2021 году должны выйти процессоры Rocket Lake-S, которые останутся на 14-нм техпроцессе, но перейдут на новую архитектуру Willow Cove и получат графику Xe.

Источник: HKEPC