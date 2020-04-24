«Народный» Apple iPhone SE поступил в продажу





Сегодня начинаются розничные продажи нового iPhone SE — самого компактного и доступного (в актуальной линейке) смартфона Apple, имеющего все шансы повторить, а, возможно, даже превзойти успех культовой оригинальной модели iPhone SE 2016 года. Покупатели могут найти новинку в магазинах Apple и авторизованных розничных партнеров более чем в 40 странах мира (увы, Украины в списке стран первой волны нет).

Напомним, анонс iPhone SE состоялся на прошлой неделе. Модель второго поколения получила старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с 4,7-дюймовым экраном и кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, топовую SoC A13 Bionic, как у старших моделей линейки iPhone 11, и 12-мегапиксельную основную камеру, как у iPhone Xr 2018 года. Все технические характеристики нового iPhone SE мы приводили в нашем детальном анонсе новинки и сравнении с iPhone Xr и iPhone 11. Первые обзоры и распаковки вышли еще позавчера, так что, в принципе, уже все предельно ясно.

Судя по свежим тестам, Apple ограничила производительность SoC A13 Bionic в iPhone SE — в синтетических тестах новинка показывает результат на уровне моделей iPhone XS и iPhone XS Max, основанных на SoC A12 Bionic. Судя по всему, это было сделано, чтобы обеспечить более высокую автономность. То есть, инженеры явно искали баланс. Это решение наверняка расстроит некоторых пользователей, рассчитывающих на производительность уровня iPhone 11. С другой стороны, если в реальных приложениях разница не будет заметна (скорее всего, так и будет), то это только плюс.

В США новый iPhone SE предлагается в трех вариантах объема памяти — 64, 128 и 256 ГБ по ценам $399, $449 и $549. На выбор есть три варианта цвета корпуса — черный, белый и красный Product RED. Часть выручки с продаж последнего будет перечисляться на счета нового подразделения Глобального фонда, созданного для борьбы с COVID-19.

Комплект поставки смартфона iPhone SE включает проводные наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning/USB, а также адаптер питания USB мощностью 5 Вт. Кроме того, каждому покупателю нового iPhone SE компания Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что предзаказы на iPhone SE превысили ожидания Apple. Он также допустил, что новая модель на фоне кризиса может навредить продажам старших iPhone 11.

К слову, предпосылки к тому, что iPhone SE станет дефицитным уже есть. Популярный китайский интернет-магазина Jingdong сообщил, что стартовая партия в размере 145 тыс. штук была распродана моментально. В то же время на китайской и американской версии сайта Apple в графе ориентировочных сроков поставки указано 1-2 недель, тогда как в других регионах 3-5 дней.

По предварительным данным, в Украине «официальные» iPhone SE можно будет купить в мае-июне по цене от 14 835 грн.