Кассовые сборы: "Аватар 3" упал на 52%, а "Служанка" в пять раз перебила бюджет

«Аватар 3», несмотря на падение мировых кассовых сборов на 52% по сравнению с неделей назад, продолжает лидировать в прокате — общие заработки фильма пересекли $1,23 млрд.

Наибольшее падение продаж билетов зафиксировали Бразилия (-24%), Австралия (-31%), Испания (-41%) и Великобритания (-41%), вместе с тем в США триквел «Аватара» стал первым местным релизом, который возглавлял прокат четыре недели подряд — со времен «Барби» 2023 года. На данный момент общая касса франшизы Джеймса Кэмерона пересекла отметку в $6 млрд, и это первая трилогия в истории кино, достигшая такого показателя.

Между тем довольно неожиданным успехом отметился эротический психологический триллер «Служанка» от Lionsgate: фильм достиг $192,5 млн в глобальной кассе, фактически в пять раз перебив производственный бюджет в $35 млн. Интересно, что оценки критиков и зрителей для «Служанки» существенно отличались — от посредственных 72% до почти идеальных 92% на Rotten Tomatoes соответственно. Сарафанное радио и присутствие двух привлекательных звезд в составе, Сидни Суини и Аманды Сейфрид, сыграли свою роль: фильм заработал более чем достаточно, чтобы считаться прибыльным, и вполне ожидаемо получит сиквел.

Несмотря на большие цифры кассы, в отношении «Аватар 3» подобной уверенности нет: Кэмерон заявлял, что покончит с франшизой, если тот не заработает достаточно денег. Планка высокая, учитывая, что предшественники принесли $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно, удерживая лидерские позиции в топе самых кассовых фильмов всех времен. Бюджет триквела, по слухам, составил $400 млн без учета маркетинга.