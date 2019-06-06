Полные характеристики смартфона Samsung Galaxy M40 утекли в сеть накануне официальной презентации

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Как ожидается, 11 июня состоится официальная презентация нового смартфона среднего уровня Samsung Galaxy M40. Некоторые ключевые особенности этой модели были раскрыты ранее, а теперь состоялась утечка полных технических характеристик грядущей новинки.

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy M40 содержит 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек. Плотность размещения пикселей составляет 409 PPI. В верхнем левом углу дисплея имеется небольшое отверстие, в котором разместилась фронтальная камера. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Наличие слота microSD позволит дополнительно расширить хранилище в случае необходимости. Ёмкость батареи заявлена на уровне 3500 мАч, для её подзарядки используется порт USB-C.

Фронтальная камера, размещённая в отверстии дисплея, содержит 16-мегапиксельный сенсор. На задней панели смартфона Samsung Galaxy M40 расположилась тройная камера с 32-мегапиксельным главным сенсором. Также в наличии имеются 8-мегапикслеьный сенсор со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 123 градуса, диафрагма f/2.2) и вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор (f/2.2). На задней панели дополнительно расположен сканер отпечатков пальцев. Среди прочих характеристик устройства отмечается наличие двух слотов для карт памяти, поддержка 4G VoLTE, 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. В качестве операционной системы используется Android 9 Pie.

Смартфон Samsung Galaxy M40 должен поступить в продажу вскоре после презентации. Его официальная цена пока не сообщается. Предполагается, что она составит около $290.

Источник: gizmochina