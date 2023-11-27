Полиция США рекомендует родителям отключать на детских iPhone функцию NameDrop, которая появилась в iOS 17.1

Местный отдел полиции в Огайо предупреждает родителей о новой функции iPhone, включенной по умолчанию после обновления до iOS 17.1. С помощью NameDrop два iPhone могут обмениваться контактной информацией, включая телефонные номера и фотографии.

Для этого нужно держать дисплей своего iPhone на расстоянии нескольких сантиметров от верхней части iPhone другого человека. Обмен информацией не будет завершен, если два устройства iPhone будут отведены друг от друга и заблокированы до завершения передачи информации.

Полиция Миддлтона обращается к родителям с призывом выключить эту функцию на iPhone своих детей, чтобы предотвратить передачу ими своего номера телефона, адреса электронной почты и имени, передает PhoneArena.

Полиция в других регионах США также предупреждает родителей о NameDrop, в частности, полиция Вотертауна, штат Коннектикут, опубликовала предупреждения через Facebook. Некоторые родители в этом районе написали в Facebook, что они недавно обновили iPhone своих детей, но не знали о новой функции.

Некоторые пользователи iPhone отреагировали на предупреждение полиции, отметив, что в отличие от заявлений полиции эта функция требует определенного вмешательства со стороны пользователей и не предусматривает автоматического обмена личной контактной информацией. Однако лучше отключить эту функцию на телефонах iPhone ваших детей.