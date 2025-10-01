Портрет украинского разработчика игр по DOU: 30-летний киевлянин в стрессе, работает до 45 ч/неделю без брони и бонусов

Сайт DOU составил ежегодный портрет украинского геймдев-специалиста, на основе опроса 700+ айтишников. Полная графика с интерактивом доступна по ссылке, мы — перескажем основные моменты.
Демография, география и образование
- 32% — женщины, 68% — мужчины.
- Медианный возраст составляет 30 лет, самому младшему — 17 лет, самому старшему — 53.
- Треть респондентов получили образование в области компьютерных наук, 5% вообще не имеют высшего образования.
- Большинство анкет поступили от софтвер-инженеров, далее следуют тестировщики, арт-специалисты, геймдизайнеры и т.д.
- Наибольшее количество украинских геймдев-разработчиков проживает в столице (39%), также в топе Львов (11%), Днепр (6%) и Одесса (4.6%).
Рабочие процессы, зарплаты и бронирование
- 51% разработчиков зарабатывают больше, чем тратят.
- Медианная зарплата разнится в зависимости от типа компании: в продуктовых $3250, в аутстаффинговых — $3000, а в аутсорсинговых — $2125 (для стартапов этот показатель составил $2800).
- 70, 5% специалистов работают полностью удаленно.
- 59% работают 35-45 часов в неделю; чаще всего перерабатывают софтвер-инженеры.
- Более 41% опрошенных описывают свой work-life balance как «нормальный, но есть куда улучшать».
- Большинство респондентов пропустили вопрос о бронировании (ответили только 44,5%); среди тех, кто ответил — только 5% имеют бронь (в основном, сеньоры и мидлы, а также тех- или тимлиды).
Бонусы, инвестиции и уровень стресса
- Бонусы получают только 25% разработчиков; половина имеют ежегодное дополнительное вознаграждение (10% получили $4000, еще 10% — $2000 и 9% сообщили о бонусе в $1000).
- Самая популярная инвестиция — донат на ВСУ (38%), а также депозиты и ценные бумаги (25%), криптовалюта (16%), собственный бизнес (13%) и «однушка возле метро в Киеве» (11%).
- 52% респондентов имеют высокий уровень стресса, среди самых популярных причин — неопределенность относительно будущего (76%), постоянные обстрелы (48%), страх мобилизации (38%), страх сокращения (37%) и чрезмерная нагрузка на работе (24%).
- С психотерапевтом работают только 18% тех, кто заполнил анкету. Самые популярные заменители терапии — спорт, ChatGPT и медитации. Единичные специалисты обращаются за помощью к семье или используют видеоигры, чтобы снять стресс.
Портрет украинского айтишника по DOU: 31-летний мужчина, что работает до 45 часов в неделю «в стрессе» и планирует уехать из Украины
