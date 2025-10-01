Новости IT-бизнес 01.10.2025 comment views icon

Портрет украинского разработчика игр по DOU: 30-летний киевлянин в стрессе, работает до 45 ч/неделю без брони и бонусов

Катерина Даньшина

Сайт DOU составил ежегодный портрет украинского геймдев-специалиста, на основе опроса 700+ айтишников. Полная графика с интерактивом доступна по ссылке, мы — перескажем основные моменты.

Демография, география и образование

  • 32% — женщины, 68% — мужчины.
  • Медианный возраст составляет 30 лет, самому младшему — 17 лет, самому старшему — 53.
  • Треть респондентов получили образование в области компьютерных наук, 5% вообще не имеют высшего образования.
  • Большинство анкет поступили от софтвер-инженеров, далее следуют тестировщики, арт-специалисты, геймдизайнеры и т.д.
  • Наибольшее количество украинских геймдев-разработчиков проживает в столице (39%), также в топе Львов (11%), Днепр (6%) и Одесса (4.6%).

Портрет українського розробника ігор за DOU

Рабочие процессы, зарплаты и бронирование

  • 51% разработчиков зарабатывают больше, чем тратят.
  • Медианная зарплата разнится в зависимости от типа компании: в продуктовых $3250, в аутстаффинговых — $3000, а в аутсорсинговых — $2125 (для стартапов этот показатель составил $2800).
  • 70, 5% специалистов работают полностью удаленно.
  • 59% работают 35-45 часов в неделю; чаще всего перерабатывают софтвер-инженеры.
  • Более 41% опрошенных описывают свой work-life balance как «нормальный, но есть куда улучшать».
  • Большинство респондентов пропустили вопрос о бронировании (ответили только 44,5%); среди тех, кто ответил — только 5% имеют бронь (в основном, сеньоры и мидлы, а также тех- или тимлиды).

Портрет українського розробника ігор за DOU

Бонусы, инвестиции и уровень стресса

  • Бонусы получают только 25% разработчиков; половина имеют ежегодное дополнительное вознаграждение (10% получили $4000, еще 10% — $2000 и 9% сообщили о бонусе в $1000).
  • Самая популярная инвестиция — донат на ВСУ (38%), а также депозиты и ценные бумаги (25%), криптовалюта (16%), собственный бизнес (13%) и «однушка возле метро в Киеве» (11%).

Портрет українського розробника ігор за DOU

  • 52% респондентов имеют высокий уровень стресса, среди самых популярных причин — неопределенность относительно будущего (76%), постоянные обстрелы (48%), страх мобилизации (38%), страх сокращения (37%) и чрезмерная нагрузка на работе (24%).
  • С психотерапевтом работают только 18% тех, кто заполнил анкету. Самые популярные заменители терапии — спорт, ChatGPT и медитации. Единичные специалисты обращаются за помощью к семье или используют видеоигры, чтобы снять стресс.

