После затяжного падения Bitcoin отыграл 5,5%, перешагнув отметку в $30 тыс.

После тяжелого месяца для криптовалют биткоин (BTC) подскочил вечером в воскресенье, достигнув семидневного максимума в $30723. По данным CoinMarketCap, хотя коррекция снизила монету до $30594, за последний день биткоин вырос на 5,5 %.

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Несмотря на последние позитивные настроения, данные Coinglass показывают, что биткоин в мае упал на 18,63% после потери 17,3% в апреле.

Главный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли крупнейший в отрасли актив сохранить положительную динамику.

Отчет CoinShares показал, что недавний крах стабильной монеты Terra заставил инвесторов переходить на биткоины, при этом 39% респондентов заявили, что эталонная криптовалюта имеет наиболее привлекательные перспективы для роста.

«Биткоин только что провел восемь недель подряд в красной зоне и был технически перепродан на уровнях, которые мы традиционно наблюдаем только в нижней части медвежьего рынка», — сказал Bloomberg Хейден Хьюз, генеральный директор платформы для торговли в социальных сетях Alpha Impact.

Остальные криптовалюты в понедельник утром в основном также оставались в зеленой зоне. По данным CoinMarketCap, Ethereum (ETH), вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, за последний день выросла на 6,6% и в настоящее время торгуется чуть выше 1900 долларов.

Этого оказалось недостаточно, чтобы ETH оказался в зеленой зоне на недельном графике — за последние семь дней монета по-прежнему падает на 7,35%.

В остальных 10 крупнейших криптовалютах Cardano (ADA) является самым большим приростом за день с 11,8%, за ней следует Solana (SOL), которая выросла на 8,3% за последние 24 часа.

Как и Ethereum, и ADA, и SOL на прошлой неделе оказались в минусе, снизившись на 5% и 12,4% соответственно.

Рост произошел на фоне резкого подъема азиатских акций на фоне сообщений об ослаблении коронавирусных ограничений в крупных городах Китая. Трейдеры считают, что возобновление работы экономики спровоцирует рост потребительских расходов, увеличив доходы компаний в ближайшие недели.

Но некоторые аналитики считают, что восстановление криптовалют может занять больше времени, чем ожидалось.