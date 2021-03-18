PowerPoint Presenter Coach стал доступен в десктопной и мобильных версиях приложения





Публичные выступления даются легко далеко не всем пользователям, пускай это будет даже очередной привычный отчет на работе. В связи с этим Microsoft еще в 2019 году представила инструмент Presenter Coach, который интегрирован в приложение для создания презентаций PowerPoint. Однако, если ранее он был доступен только в веб-версии сервиса, то теперь функция появилась также и в PowerPoint для Windows, macOS, Android и iOS.

Presenter Coach позволяет попрактиковаться перед выступлением, но в качестве зрителя и критика будет выступать само приложение. Тренер прослушает всю презентацию, проанализирует вашу речь (насколько быстро или медленно вы говорите, используете ли слова-паразиты, читаете ли вы текст полностью со слайда и т.п.) и затем составит отчет, подчеркнув аспекты, над которыми стоит поработать.

Более того, Presenter Coach теперь может оценить и язык тела во время вашего выступления (насколько близко к камере вы находитесь, держите ли зрительный контакт). Также он предупреждает, если вы часто повторяете одни и те же слова или произносите их неправильно. И, конечно же, советует не использовать ругательства во время презентации.

На текущий момент Presenter Coach поддерживает только английский язык. Так что, если вам предстоит выступление на английском, вполне неплохой способ подготовиться.

Источник: The Verge