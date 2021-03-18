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PowerPoint Presenter Coach стал доступен в десктопной и мобильных версиях приложения

PowerPoint Presenter Coach стал доступен в десктопной и мобильных версиях приложения

PowerPoint Presenter Coach стал доступен в десктопной и мобильных версиях приложения


Публичные выступления даются легко далеко не всем пользователям, пускай это будет даже очередной привычный отчет на работе. В связи с этим Microsoft еще в 2019 году представила инструмент Presenter Coach, который интегрирован в приложение для создания презентаций PowerPoint. Однако, если ранее он был доступен только в веб-версии сервиса, то теперь функция появилась также и в PowerPoint для Windows, macOS, Android и iOS.

Presenter Coach позволяет попрактиковаться перед выступлением, но в качестве зрителя и критика будет выступать само приложение. Тренер прослушает всю презентацию, проанализирует вашу речь (насколько быстро или медленно вы говорите, используете ли слова-паразиты, читаете ли вы текст полностью со слайда и т.п.) и затем составит отчет, подчеркнув аспекты, над которыми стоит поработать.

Более того, Presenter Coach теперь может оценить и язык тела во время вашего выступления (насколько близко к камере вы находитесь, держите ли зрительный контакт). Также он предупреждает, если вы часто повторяете одни и те же слова или произносите их неправильно. И, конечно же, советует не использовать ругательства во время презентации.

PowerPoint Presenter Coach стал доступен в десктопной и мобильных версиях приложения

На текущий момент Presenter Coach поддерживает только английский язык. Так что, если вам предстоит выступление на английском, вполне неплохой способ подготовиться.

Источник: The Verge

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