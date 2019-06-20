В PowerPoint появится ИИ-помощник для репетиции речи

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Microsoft добавит в PowerPoint виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта, который будет помогать репетировать выступление для презентации. Об этом говорится в блоге компании.

Как сообщается, функция Presenter Coach появится летом 2019 года, сначала она будет доступна только в веб-версии PowerPoint. Список поддерживаемых языков в Microsoft не уточняют.

Отмечается, что ассистент будет слушать речь пользователя через микрофон, анализировать ее темп, лексику, а также определять наличие слов-паразитов, пауз хезитаций, таких как «эммм» или «эээ», и нецензурных выражений. Кроме того, помощник «замерит», не слишком ли часто пользователь просто зачитывает текст со слайда. На основе услышанного ИИ покажет на экране рекомендации, как улучшить выступление.

Интересно, что помимо Presenter Coach, в PowerPoint появится еще несколько функций, призванных упростить подготовку презентаций. В частности, конструктор Designer научится автоматически редактировать слайды таким образом, чтобы они соответствовали выбранным стилям, цветам и шрифтам (что найдут полезным сотрудники компаний, которым больше не придется вручную подгонять презентацию под требования корпоративных шаблонов).

Также Designer сможет подбирать и предлагать наиболее подходящие темы для презентации на основе набранного текста.

Наконец, в PowerPoint появится функция, которая будет искать в презентациях большие числа, которые сложны для восприятия, и предлагать добавить наглядные примеры — так, если на слайде написано «площадь 652 232 км²», система порекомендует уточнить, что это «примерно равно площади Техаса».

Источник: VC