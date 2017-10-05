Появились сообщения о новых случаях вздутия смартфонов iPhone 8 Plus из-за потенциальной проблемы с батареей

На прошлой неделе стало известно о двух случаях вздутия смартфонов iPhone 8 Plus с отслоением экрана в разных странах: Тайване и Японии. На этой неделе появились другие подобные сообщения, причем из разных стран.

Как пишет ресурс MacRumors, один из его читателей, Энтони Ву, проживающий в Торонто, Канада, купил новенький iPhone 8 Plus в воскресенье, но уже на следующий день отнес смартфон обратно с отделившимся дисплеем. Последний, как и в предыдущих случаях, отделился от корпуса вследствие раздутия. Некоторые источники предполагают, что всему виной выступает аккумулятор, который по неизвестным причинам начинается вздуваться, приводя к нарушению целостности конструкции. Важно отметить, что ни в одном из случаев не было фактического взрыва с последующим возгоранием. Видимо, именно эта «разборка» помогает избежать подобного сценария.

Кроме этого сообщения были еще аналогичные весточки из Гонконга и Греции. То есть, выходить уже как минимум пять идентичных случаев в различных странах: Тайвань, Япония, Гонконг, Греция и Канада. Как сообщается, во всех случаях их владельцы использовали оригинальные зарядные устройства.

В начале этой неделе Apple заявила, что знает об инцидентах и уже начала собственное расследование с целью установления причин, которые привели к такому исходу. Источнику не удалось получить комментарий Apple насчет того, как продвигается расследование и когда ждать отчета с его результатами.

Источник: MacRumors