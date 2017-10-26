Появились сведения о твердотельном накопителе Samsung 850 емкостью 120 ГБ

Некоторое время циркулировали слухи, что компания Samsung откажется от использования слов Pro / EVO в наименовании своих твердотельных накопителей. Похоже, эти слухи подтвердились. На китайском сайте компании появилось описание накопителя Samsung 850 без суффиксов Pro / EVO.

Твердотельный накопитель Samsung 850 выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма и имеет ёмкость 120 ГБ. Пока что это единственная модель в серии Samsung 850, она имеет номер MZ-7LN120. Устройство основано на собственном контроллере Samsung MGX и 3-битной флэш-памяти V-NAND MLC. Также в наличии имеется 256 МБ памяти LPDDR3. Новинка обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения до 540 МБ/с и скорость записи — до 520 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду при осуществлении операций чтения заявлено на уровне 88000, для операций записи – 70000. Максимальный объём записываемой информации составляет 100 ТБ. Устройство обеспечивается 3-летней гарантией производителя.

Информация о цене и сроках начала продаж твердотельного накопителя Samsung 850 ёмкостью 120 ГБ пока не уточняется.

Источник: techpowerup