Правительство одобрило «Прогноз развития Украины на 2021-2023 годы», к концу периода минимальная зарплата вырастет до 7176 грн, а ЕСВ для ФОП — до 4736 грн за квартал

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Помимо единого электронного билета на все виды транспорта на сегодняшнем заседании Правительство также одобрило «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы», в котором помимо прочего запланировали поэтапное увеличение минимальной зарплаты. К этому показателю привязано несколько важных финансовых величин, включая ЕСВ для ФОП, так что теперь мы точно знаем размер данного налога для украинских предпринимателей на ближайшие три года.

Как мы уже рассказывали, минимальная зарплата в Украине будет меняться следующим образом:

с 1 сентября 2020 года — увеличится до 5000 грн в месяц (в данный момент — 4723 грн);

в месяц (в данный момент — 4723 грн); с 1 января 2021 года — до 6000 грн ;

; с 1 июля 2021 года — до 6500 грн ;

; в 2022 году — до 6700 грн ;

; в 2023 году — до 7176 грн.

В данный момент для украинских предпринимателей на упрощенной системе налогообложения 1-3 групп ЕСВ определяется как 22% от текущей минимальной зарплаты (теоретически данную ставку могут увеличить). Соответственно, с 2021 по 2023 год ЕСВ будет расти следующим образом:

с 1 сентября 2020 года: 5000 грн х 0,22 = 1100 грн в месяц ( 3300 грн за квартал);

за квартал); с 1 января следующего года: 6000 грн х 0,22 = 1320 грн в месяц ( 3960 грн за квартал);

за квартал); с 1 июля 2021 года: 6500 грн х 0,22 = 1430 грн в месяц ( 4290 грн за квартал);

за квартал); в 2022 году: 6700 грн х 0,22 = 1474 грн в месяц ( 4422 грн за квартал);

за квартал); в 2023 году: 7176 грн х 0,22 = 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

Отметим, что в опубликованном документе правительство рассчитывает на рост экономики Украины в последующие годы благодаря комплексу факторов, среди которых: развитие промышленности, увеличение доли переработки в аграрном секторе, программа поддержки малого и среднего бизнеса, улучшение бизнес-климата, а также приватизация.

Источник: КМУ, AIN.UA