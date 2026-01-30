Новости Крипто 30.01.2026 comment views icon

За 2025 год семья Трампов заработала на криптовалютах почти $1,5 млрд

Семья Дональда Трампа заработала около $1,4 млрд на криптовалютных проектах за прошлый год: это составляет пятую часть их состояния. Общий капитал семьи оценивается в $6,8 млрд, при этом цифровые активы стали основным драйвером роста их доходов.


Во время второго президентского срока Трампа семейный портфель значительно изменился. Помимо недвижимости и лицензионных сделок, в нем появились криптоплатформа World Liberty Financial, мемкоин на имя президента и майнинговый бизнес American Bitcoin Corp., созданный совместно с Hut 8. Bloomberg оценивает, что эти три направления обеспечили семье прибыль примерно в $1,4 млрд. В частности, продажа токенов World Liberty принесла около $390 млн, а сделка с Alt5 Sigma в августе добавила еще более $500 млн. Семья до сих пор владеет токенами учредителей на сумму около $3,8 млрд, которые сейчас заблокированы.

World Liberty также запустила стейблкоин USD1, оборот которого превышает $3 млрд. Бизнес оценивается более чем в $300 млн по рыночной стоимости компании Circle Internet Group Inc., которая выпускает этот токен. Мемкоин Трампа, запущенный перед второй инаугурацией, приносит семье около $280 млн даже после снижения стоимости токена и применение ликвидной скидки.

Данные: Bloomberg

American Bitcoin Corp. начала работу через два месяца после инаугурации. Все оборудование предоставлено Hut 8 в обмен на большинство акций нового предприятия Эрик Трамп владеет примерно 7,4% компании, а Дональд Трамп-младший имеет меньшую долю. Несмотря на падение акций на 82% от сентябрьского пика, доля Эрика оценивается в $114 млн.

Критики отмечают, что бизнесы семьи могут создавать потенциальный конфликт интересов, поскольку покупатели токенов не обязаны раскрывать свою личность. Однако часть инвесторов открыто инвестирует: Джастин Сан потратил около $75 млн на токены World Liberty. Другие события включают помилование Чанпена Чжао с Binance, которая помогала запускать стейблкоин USD1, а государственный инвестор MGX использовал платформу для покупки доли бизнеса на $2 млрд.


Данные: Bloomberg

Общая оценка богатства семьи остается на уровне $6,8 млрд, несмотря на доходы от криптовалют, из-за падения стоимости социальной сети Trump Media & Technology Group на 66% за последние 12 месяцев. По словам Каролайн Ливитт, пресс-секретаря Белого дома, администрация выполняет обещание президента сделать США «криптокапиталом мира», способствуя инновациям и экономическим возможностям для граждан.

Таким образом криптовалюты стали основным источником роста доходов Трампов во втором сроке, формируя будущую стратегию семьи, наряду с традиционными активами в недвижимости и венчурных инвестициях, включая фонд 1789 Capital, который привлек около $2 млрд и вложил более $800 млн в стартапы.

Источник: Bloomberg

