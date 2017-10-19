Представлен смартфон Nokia 7: уверенный середнячок в стеклянном корпусе

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под маркой Nokia, представила модель Nokia 7, которой закрыла разрыв между Nokia 6 и Nokia 8. Этот смартфон относится к среднему ценовому диапазону и пока что будет продаваться только на территории Китая. Однако источники уже сообщили, что позже в этом году он появится и в других странах мира, включая европейский регион.

Nokia 7 – это первый смартфон HMD Global стеклом со скругленными углами с обеих сторон корпуса. В данном случае используется защитное стекло 3D Corning Gorilla Glass. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава 7000-й серии и с применение технологии алмазной шлифовки граней. И если забыть о достаточно широких по сегодняшним меркам гранях, то внешне устройство выглядит достаточно дорого.

Nokia 7 предлагает защищенное исполнение, но степень защиты IP54 далека от максимальной: в воду смартфон лучше не окунать.

Аппарат получил дисплей типа IPS размером 5,2 дюйма и разрешением Full HD. Его сердцем служит SoC Qualcomm Snapdragon 630, работающая под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat, со временем производитель обещает выпустить обновление Android Oreo. Оперативной памяти в смартфоне может быть 4 либо 6 ГБ. Флэш-памяти при этом 64 либо 128 ГБ. Есть слот microSD, рассчитанный на карты памяти объемом до 256 ГБ.

В основной камере используется 16-мегапиксельный сенсор (1,12 мкм), объектив с максимальной диафрагмой F/1.8 и светодиодная вспышка из двух разноцветных светодиодов. Фронтальная получила 5-мегапиксельный сенсор (1,4 мкм) и объектив с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 84°. В данном случае можно рассчитывать на разные программные особенности Zeiss. Так, можно выделить режим, позволяющий создавать композитное изображение из снимков, захваченных с основной и фронтальной камер одновременно. Nokia 7 второй смартфон HMD Global после Nokia 8 с такой функцией.

Еще одной особенностью устройства является возможность записи объемного звука при видеосъемке.

В списке средств подключения производитель перечисляет Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C, LTE Cat 6 и разъем 3,5 мм для наушников (да, настало время, когда это стоит оговаривать отдельно). Само собой, смартфон оснащен приемником GPS и разнообразными датчиками, среди которых можно выделить дактилоскопический датчик на тыльной стороне.

Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мА*ч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка.

Смартфон будет предложен в двух цветах: Gloss Black и Matt White. В Китае его продажи начнутся уже 24 октября, младшая версия оценена в эквивалент $377, за старшую с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется отдать $407. Когда точно новинка появится в других странах пока данных, к сожалению, нет.

Источник: The Verge