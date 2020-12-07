Предварительные характеристики будущих мобильных APU Ryzen 5000-й серии (Cezanne-H, Cezanne-U, Lucienne-U) и видеокарт Radeon RX 6000M

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Утечку характеристик гибридных мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии, как это нередко бывает, организовали не слишком осмотрительные зарубежные ритейлеры, готовящиеся к выпуску новых моделей ноутбуков на их основе.

Как мы уже знаем их предыдущих утечек, семейство APU Ryzen 5000 будет представлено двумя подсемействами: одна половина «камней» на базе актуальной микроархитектуры Zen 3, дебютировавшей в CPU Ryzen 5000 (Vermeer) для настольных ПК, будет представлять «дом» Cezanne, а вторая на базе архитектуры Zen2 — Lucienne. Общей чертой обеих подсемейств станет улучшенное видеоядро Radeon Vega.

AMD готовит как минимум четыре высокопроизводительных чипа семейства Cezanne-H, а также по три энергоэффективных в рамках серий Cezanne-U и Lucienne-U. Первое семейство предназначено для игровых лэптопов и мобильных рабочих станций — конкурировать чипам Cezanne-H предстоит с грядущими Intel 11-го поколения (Tiger Lake-H)

Семейство AMD Cezanne-H рассчитано на использование в игровых ноутбуках, где оно составит конкуренцию чипам Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), а в будущем и Core 11-го поколения (Tiger Lake-H). В семейство Cezanne-H войдут модели с числом ядер от 6 до 8 штук, активной технологией SMT, встроенным GPU c 8 вычислительными блоками Radeon Vega, 16 МБ кэш-памяти L3 и TDP от 35 или 45 Вт.

Предварительные технические характеристики высокопроизводительных процессоров Ryzen 5000-й серии в сравнении с Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

Процессор Ядра / потоки Частота номинальная/Boost, ГГц iGPU, кол-во блоков/потоковых процессоров TDP, Вт AMD Ryzen 5000H AMD Ryzen 9 5900HX 8 / 16 3,3 / 4,6 Radeon Vega 8 Н/Д AMD Ryzen 9 5900HS 8 / 16 3,1 / 4,5 Radeon Vega 8 35 AMD Ryzen 7 5800H 8 / 16 3,2 / н/д Radeon Vega 8 45 AMD Ryzen 5 5600H 6 / 12 3,0 / 4,1 Н/Д 45 AMD Ryzen 4000H|HS AMD Ryzen 9 4900H 8 / 16 3,3 / 4,4 Radeon Vega 8 45 AMD Ryzen 9 4900HS 8 / 16 3,0 / 4,3 Radeon Vega 8 35 AMD Ryzen 7 4800H 8 / 16 2,9 / 4,2 Radeon Vega 7 45 AMD Ryzen 7 4800HS 8 / 16 3,0 / 4,2 Radeon Vega 7 35 AMD Ryzen 5 4600H 6 / 12 3,0 / 4,0 Radeon Vega 6 45 AMD Ryzen 5 4600HS 6 / 12 3,0 / 4,0 Radeon Vega 6 35

Характеристики энергоэффективных чипов AMD Cezanne-U и Lucienne-U для сверхтонких моделей ноутбуков появились в сети еще несколько месяцев назад. Сейчас же эти данные были подтверждены ритейлерами. И если, серия Cezanne-U выделяется новыми процессорными ядрами Zen3, то Lucienne-U, по сути, представляет собой обновленную серию Ryzen 4000 (Renoir) с активной технологией SMT и настраиваемым TDP в пределах 15-25 Вт.

Предварительные технические характеристики энергоэффективных процессоров Ryzen 5000-й серии в сравнении с Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

Процессор Семейство Ядра /

потоки Частота номинальная/Boost, ГГц iGPU, кол-во блоков/потоковых процессоров Частота

iGPU, МГц TDP, Вт AMD Ryzen 5000U AMD Ryzen 7 5800U Cezanne (Zen3) 8 / 16 2,0 / 4,4 Radeon Vega 8 2000 15 – 25 AMD Ryzen 7 5700U Lucienne (Zen2) 8 / 16 1,8 / 4,3 Radeon Vega 8 1900 15 – 25 AMD Ryzen 5 5600U Cezanne (Zen3) 6 / 12 2,3 / 4,2 Radeon Vega 7 1800 15 – 25 AMD Ryzen 5 5500U Lucienne (Zen2) 6 / 12 2,1 / 4,0 Radeon Vega 7 1800 15 – 25 AMD Ryzen 3 5400U Cezanne (Zen3) 4 / 8 2,6 / 4,0 Radeon Vega 6 1600 15 – 25 AMD Ryzen 3 4300U Lucienne (Zen2) 4 / 8 2,6 / 3,85 Radeon Vega 6 1500 15 – 25 AMD Ryzen 4000U AMD Ryzen 7 4800U Renoir (Zen2) 8 / 16 1,8 / 4,2 Radeon Vega 8 1750 15 – 25 AMD Ryzen 7 4700U Renoir (Zen2) 8 / 8 2,0 / 4,1 Radeon Vega 7 1600 15 – 25 AMD Ryzen 5 4600U Renoir (Zen2) 6 / 12 2,1 / 4,0 Radeon Vega 6 1500 15 – 25 AMD Ryzen 5 4500U Renoir (Zen2) 6 / 6 2,3 / 4,0 Radeon Vega 6 1500 15 – 25 AMD Ryzen 3 4300U Renoir (Zen2) 4 / 4 2,7 / 3,7 Radeon Vega 5 1400 15 – 25

Одновременно авторитетные инсайдеры рассказали о грядущем расширении модельного ряда 3D-ускорителей Navi 2X с архитектурой RDNA 2-го поколения. В настольном сегменте нас ожидают не только Radeon RX 6700 (XT) на базе GPU Navi 22 разных конфигураций, на и более доступная Radeon RX 5500. Ее основой, как сообщается, выступит 7-нм GPU начального уровня Navi 23, который является сменщиком GPU Navi 14 (Radeon RX 5500(XT) и Radeon RX 5500M). Потенциальной Radeon RX 6500 4- или 8-гигабайтный видеобуфер GDDR6 со 128-битной шиной, интерфейс PCI Express 4.0 x8, до пяти видеовыходов, а также поддержку DirectX12.1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2 и AMD Liquid VR.

В обозримом будущем AMD также выведет на рынок графические адаптеры Radeon RX 6000M на базе GPU Navi 22, Navi 23 и Navi 24 для игровых ноутбуков, которым предстоит конкурировать с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3000. Мобильный флагман «красных» получит GPU Navi 22 площадью около 334,5 мм² с 2560 потоковыми процессорами и 192-битной шиной памяти. Ему приписывают TGP (Total Graphics Power) до 146 Вт. В то же время Navi 23 выступит основной карт с TGP (Total Graphics Power) 65, 80 и 90 Вт, а Navi 24 предназначено для карт начального уровня с TGP 25 до 50 Вт.

Официальный анонс APU Ryzen 5000-й серии и новых видеокарт Radeon RX 6000 ожидается на грядущем онлайн-мероприятии AMD, запланированном на 12 января 2021 году.