Предварительные характеристики будущих мобильных APU Ryzen 5000-й серии (Cezanne-H, Cezanne-U, Lucienne-U) и видеокарт Radeon RX 6000M
Утечку характеристик гибридных мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии, как это нередко бывает, организовали не слишком осмотрительные зарубежные ритейлеры, готовящиеся к выпуску новых моделей ноутбуков на их основе.
Как мы уже знаем их предыдущих утечек, семейство APU Ryzen 5000 будет представлено двумя подсемействами: одна половина «камней» на базе актуальной микроархитектуры Zen 3, дебютировавшей в CPU Ryzen 5000 (Vermeer) для настольных ПК, будет представлять «дом» Cezanne, а вторая на базе архитектуры Zen2 — Lucienne. Общей чертой обеих подсемейств станет улучшенное видеоядро Radeon Vega.
AMD готовит как минимум четыре высокопроизводительных чипа семейства Cezanne-H, а также по три энергоэффективных в рамках серий Cezanne-U и Lucienne-U. Первое семейство предназначено для игровых лэптопов и мобильных рабочих станций — конкурировать чипам Cezanne-H предстоит с грядущими Intel 11-го поколения (Tiger Lake-H)
Семейство AMD Cezanne-H рассчитано на использование в игровых ноутбуках, где оно составит конкуренцию чипам Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), а в будущем и Core 11-го поколения (Tiger Lake-H). В семейство Cezanne-H войдут модели с числом ядер от 6 до 8 штук, активной технологией SMT, встроенным GPU c 8 вычислительными блоками Radeon Vega, 16 МБ кэш-памяти L3 и TDP от 35 или 45 Вт.
Предварительные технические характеристики высокопроизводительных процессоров Ryzen 5000-й серии в сравнении с Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.
|Процессор
|Ядра / потоки
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|iGPU, кол-во блоков/потоковых процессоров
|TDP, Вт
|AMD Ryzen 5000H
|AMD Ryzen 9 5900HX
|8 / 16
|3,3 / 4,6
|Radeon Vega 8
|Н/Д
|AMD Ryzen 9 5900HS
|8 / 16
|3,1 / 4,5
|Radeon Vega 8
|35
|AMD Ryzen 7 5800H
|8 / 16
|3,2 / н/д
|Radeon Vega 8
|45
|AMD Ryzen 5 5600H
|6 / 12
|3,0 / 4,1
|Н/Д
|45
|AMD Ryzen 4000H|HS
|AMD Ryzen 9 4900H
|8 / 16
|3,3 / 4,4
|Radeon Vega 8
|45
|AMD Ryzen 9 4900HS
|8 / 16
|3,0 / 4,3
|Radeon Vega 8
|35
|AMD Ryzen 7 4800H
|8 / 16
|2,9 / 4,2
|Radeon Vega 7
|45
|AMD Ryzen 7 4800HS
|8 / 16
|3,0 / 4,2
|Radeon Vega 7
|35
|AMD Ryzen 5 4600H
|6 / 12
|3,0 / 4,0
|Radeon Vega 6
|45
|AMD Ryzen 5 4600HS
|6 / 12
|3,0 / 4,0
|Radeon Vega 6
|35
Характеристики энергоэффективных чипов AMD Cezanne-U и Lucienne-U для сверхтонких моделей ноутбуков появились в сети еще несколько месяцев назад. Сейчас же эти данные были подтверждены ритейлерами. И если, серия Cezanne-U выделяется новыми процессорными ядрами Zen3, то Lucienne-U, по сути, представляет собой обновленную серию Ryzen 4000 (Renoir) с активной технологией SMT и настраиваемым TDP в пределах 15-25 Вт.
Предварительные технические характеристики энергоэффективных процессоров Ryzen 5000-й серии в сравнении с Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.
|Процессор
|Семейство
|Ядра /
потоки
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|iGPU, кол-во блоков/потоковых процессоров
|Частота
iGPU, МГц
|TDP, Вт
|AMD Ryzen 5000U
|AMD Ryzen 7 5800U
|Cezanne (Zen3)
|8 / 16
|2,0 / 4,4
|Radeon Vega 8
|2000
|15 – 25
|AMD Ryzen 7 5700U
|Lucienne (Zen2)
|8 / 16
|1,8 / 4,3
|Radeon Vega 8
|1900
|15 – 25
|AMD Ryzen 5 5600U
|Cezanne (Zen3)
|6 / 12
|2,3 / 4,2
|Radeon Vega 7
|1800
|15 – 25
|AMD Ryzen 5 5500U
|Lucienne (Zen2)
|6 / 12
|2,1 / 4,0
|Radeon Vega 7
|1800
|15 – 25
|AMD Ryzen 3 5400U
|Cezanne (Zen3)
|4 / 8
|2,6 / 4,0
|Radeon Vega 6
|1600
|15 – 25
|AMD Ryzen 3 4300U
|Lucienne (Zen2)
|4 / 8
|2,6 / 3,85
|Radeon Vega 6
|1500
|15 – 25
|AMD Ryzen 4000U
|AMD Ryzen 7 4800U
|Renoir (Zen2)
|8 / 16
|1,8 / 4,2
|Radeon Vega 8
|1750
|15 – 25
|AMD Ryzen 7 4700U
|Renoir (Zen2)
|8 / 8
|2,0 / 4,1
|Radeon Vega 7
|1600
|15 – 25
|AMD Ryzen 5 4600U
|Renoir (Zen2)
|6 / 12
|2,1 / 4,0
|Radeon Vega 6
|1500
|15 – 25
|AMD Ryzen 5 4500U
|Renoir (Zen2)
|6 / 6
|2,3 / 4,0
|Radeon Vega 6
|1500
|15 – 25
|AMD Ryzen 3 4300U
|Renoir (Zen2)
|4 / 4
|2,7 / 3,7
|Radeon Vega 5
|1400
|15 – 25
Одновременно авторитетные инсайдеры рассказали о грядущем расширении модельного ряда 3D-ускорителей Navi 2X с архитектурой RDNA 2-го поколения. В настольном сегменте нас ожидают не только Radeon RX 6700 (XT) на базе GPU Navi 22 разных конфигураций, на и более доступная Radeon RX 5500. Ее основой, как сообщается, выступит 7-нм GPU начального уровня Navi 23, который является сменщиком GPU Navi 14 (Radeon RX 5500(XT) и Radeon RX 5500M). Потенциальной Radeon RX 6500 4- или 8-гигабайтный видеобуфер GDDR6 со 128-битной шиной, интерфейс PCI Express 4.0 x8, до пяти видеовыходов, а также поддержку DirectX12.1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2 и AMD Liquid VR.
В обозримом будущем AMD также выведет на рынок графические адаптеры Radeon RX 6000M на базе GPU Navi 22, Navi 23 и Navi 24 для игровых ноутбуков, которым предстоит конкурировать с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3000. Мобильный флагман «красных» получит GPU Navi 22 площадью около 334,5 мм² с 2560 потоковыми процессорами и 192-битной шиной памяти. Ему приписывают TGP (Total Graphics Power) до 146 Вт. В то же время Navi 23 выступит основной карт с TGP (Total Graphics Power) 65, 80 и 90 Вт, а Navi 24 предназначено для карт начального уровня с TGP 25 до 50 Вт.
Официальный анонс APU Ryzen 5000-й серии и новых видеокарт Radeon RX 6000 ожидается на грядущем онлайн-мероприятии AMD, запланированном на 12 января 2021 году.