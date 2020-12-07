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Предварительные характеристики будущих мобильных APU Ryzen 5000-й серии (Cezanne-H, Cezanne-U, Lucienne-U) и видеокарт Radeon RX 6000M

Предварительные характеристики будущих мобильных APU Ryzen 5000-й серии (Cezanne-H, Cezanne-U, Lucienne-U) и видеокарт Radeon RX 6000M

Предварительные характеристики будущих мобильных APU Ryzen 5000-й серии (Cezanne-H, Cezanne-U, Lucienne-U) и видеокарт Radeon RX 6000M


Утечку характеристик гибридных мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии, как это нередко бывает, организовали не слишком осмотрительные зарубежные ритейлеры, готовящиеся к выпуску новых моделей ноутбуков на их основе.

Как мы уже знаем их предыдущих утечек, семейство APU Ryzen 5000 будет представлено двумя подсемействами: одна половина «камней» на базе актуальной микроархитектуры Zen 3, дебютировавшей в CPU Ryzen 5000 (Vermeer) для настольных ПК, будет представлять «дом» Cezanne, а вторая на базе архитектуры Zen2 — Lucienne. Общей чертой обеих подсемейств станет улучшенное видеоядро Radeon Vega.

AMD готовит как минимум четыре высокопроизводительных чипа семейства Cezanne-H, а также по три энергоэффективных в рамках серий Cezanne-U и Lucienne-U. Первое семейство предназначено для игровых лэптопов и мобильных рабочих станций — конкурировать чипам Cezanne-H предстоит с грядущими Intel 11-го поколения (Tiger Lake-H)

Семейство AMD Cezanne-H рассчитано на использование в игровых ноутбуках, где оно составит конкуренцию чипам Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), а в будущем и Core 11-го поколения (Tiger Lake-H). В семейство Cezanne-H войдут модели с числом ядер от 6 до 8 штук, активной технологией SMT, встроенным GPU c 8 вычислительными блоками Radeon Vega, 16 МБ кэш-памяти L3 и TDP от 35 или 45 Вт.

Предварительные технические характеристики высокопроизводительных процессоров Ryzen 5000-й серии в сравнении с Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

ПроцессорЯдра / потокиЧастота номинальная/Boost, ГГцiGPU, кол-во блоков/потоковых процессоровTDP, Вт
AMD Ryzen 5000H
AMD Ryzen 9 5900HX8 / 163,3 / 4,6Radeon Vega 8Н/Д
AMD Ryzen 9 5900HS8 / 163,1 / 4,5Radeon Vega 835
AMD Ryzen 7 5800H8 / 163,2 / н/дRadeon Vega 845
AMD Ryzen 5 5600H6 / 123,0 / 4,1Н/Д45
AMD Ryzen 4000H|HS
AMD Ryzen 9 4900H8 / 163,3 / 4,4Radeon Vega 845
AMD Ryzen 9 4900HS8 / 163,0 / 4,3Radeon Vega 835
AMD Ryzen 7 4800H8 / 162,9 / 4,2Radeon Vega 745
AMD Ryzen 7 4800HS8 / 163,0 / 4,2Radeon Vega 735
AMD Ryzen 5 4600H6 / 123,0 / 4,0Radeon Vega 645
AMD Ryzen 5 4600HS6 / 123,0 / 4,0Radeon Vega 635

 

Характеристики энергоэффективных чипов AMD Cezanne-U и Lucienne-U для сверхтонких моделей ноутбуков появились в сети еще несколько месяцев назад. Сейчас же эти данные были подтверждены ритейлерами. И если, серия Cezanne-U выделяется новыми процессорными ядрами Zen3, то Lucienne-U, по сути, представляет собой обновленную серию Ryzen 4000 (Renoir) с активной технологией SMT и настраиваемым TDP в пределах 15-25 Вт.

Предварительные технические характеристики энергоэффективных процессоров Ryzen 5000-й серии в сравнении с Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

ПроцессорСемействоЯдра /
потоки		Частота номинальная/Boost, ГГцiGPU, кол-во блоков/потоковых процессоровЧастота
iGPU, МГц		TDP, Вт
AMD Ryzen 5000U
AMD Ryzen 7 5800UCezanne (Zen3)8 / 162,0 / 4,4Radeon Vega 8200015 – 25
AMD Ryzen 7 5700ULucienne (Zen2)8 / 161,8 / 4,3Radeon Vega 8190015 – 25
AMD Ryzen 5 5600UCezanne (Zen3)6 / 122,3 / 4,2Radeon Vega 7180015 – 25
AMD Ryzen 5 5500ULucienne (Zen2)6 / 122,1 / 4,0Radeon Vega 7180015 – 25
AMD Ryzen 3 5400UCezanne (Zen3)4 / 82,6 / 4,0Radeon Vega 6160015 – 25
AMD Ryzen 3 4300ULucienne (Zen2)4 / 82,6 / 3,85Radeon Vega 6150015 – 25
AMD Ryzen 4000U
AMD Ryzen 7 4800URenoir (Zen2)8 / 161,8 / 4,2Radeon Vega 8175015 – 25
AMD Ryzen 7 4700URenoir (Zen2)8 / 82,0 / 4,1Radeon Vega 7160015 – 25
AMD Ryzen 5 4600URenoir (Zen2)6 / 122,1 / 4,0Radeon Vega 6150015 – 25
AMD Ryzen 5 4500URenoir (Zen2)6 / 62,3 / 4,0Radeon Vega 6150015 – 25
AMD Ryzen 3 4300URenoir (Zen2)4 / 42,7 / 3,7Radeon Vega 5140015 – 25

 

Одновременно авторитетные инсайдеры рассказали о грядущем расширении модельного ряда 3D-ускорителей Navi 2X с архитектурой RDNA 2-го поколения. В настольном сегменте нас ожидают не только Radeon RX 6700 (XT) на базе GPU Navi 22 разных конфигураций, на и более доступная Radeon RX 5500. Ее основой, как сообщается, выступит 7-нм GPU начального уровня Navi 23, который является сменщиком GPU Navi 14 (Radeon RX 5500(XT) и Radeon RX 5500M). Потенциальной Radeon RX 6500 4- или 8-гигабайтный видеобуфер GDDR6 со 128-битной шиной, интерфейс PCI Express 4.0 x8, до пяти видеовыходов, а также поддержку DirectX12.1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2 и AMD Liquid VR.

В обозримом будущем AMD также выведет на рынок графические адаптеры Radeon RX 6000M на базе GPU Navi 22, Navi 23 и Navi 24 для игровых ноутбуков, которым предстоит конкурировать с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3000. Мобильный флагман «красных» получит GPU Navi 22 площадью около 334,5 мм² с 2560 потоковыми процессорами и 192-битной шиной памяти. Ему приписывают TGP (Total Graphics Power) до 146 Вт. В то же время Navi 23 выступит основной карт с TGP (Total Graphics Power) 65, 80 и 90 Вт, а Navi 24 предназначено для карт начального уровня с TGP 25 до 50 Вт.

Предварительные характеристики будущих мобильных APU Ryzen 5000-й серии (Cezanne-H, Cezanne-U, Lucienne-U) и видеокарт Radeon RX 6000MОфициальный анонс APU Ryzen 5000-й серии и новых видеокарт Radeon RX 6000 ожидается  на грядущем онлайн-мероприятии AMD, запланированном на 12 января 2021 году.

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