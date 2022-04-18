Пресс-формы iPhone 14 пролили свет на новую линейку смартфонов Apple: предположительно, будет четыре модели. «Мини»-версию заменит более крупный iPhone 14 Max

На китайском сайте Weibo опубликовали фотографию пресс-форм для iPhone 14. На снимке представлены четыре будущие модели и можно заметить, что среди них нет «мини»-версии. Однако показана более крупная модель с двумя камерами. Предположительно, iPhone 14 Max, пишет Wccftech.

Таким образом, в новую линейку смартфонов Apple, которую представят в сентябре этого года, войдут: 6,1-дюймовые iPhone 14 и 14 Pro, 6,7-дюймовые iPhone 14 Max и Pro Max. Известный аналитик и основатель исследовательских фирм Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг предполагал, что модели iPhone 14 Pro и Pro Max вместо «челки» на фронтальной стороне получат два отверстия разной формы.

Предположительно, iPhone 14 Max получит такой же дисплей, как iPhone 14 Pro Max. А это означает, что устройство обзаведется более емкой батареей и потенциально более высоким разрешением экрана. Что касается Pro-версии, то ей достанутся более крупные по размеру камеры (возможно, из-за того, что они будут на 48 Мп). Возможна поддержка записи 8K-видео, что потребует увеличения объема памяти.