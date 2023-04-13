Презентация Xiaomi 18 апреля – ожидаются 13 Ultra, Pad 6 и Band 8

Компания Xiaomi объявила, что она представит свой следующий флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra уже 18 апреля. И дополнительно компания сообщила, что во время предстоящего мероприятия она также продемонстрирует новый планшет Xiaomi Pad 6 и фитнес-трекер Xiaomi Band 8.

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Благодаря новым рекламным материалам теперь можно составить некоторое представление о том, как будут выглядеть эти устройства. Первое, на что можно обратить внимание – цветовое исполнение и ремешки. Xiaomi Pad 6 представлен в трех вариантах: черном, бежевом и нежно-голубом. Фитнес-трекер Xiaomi Band 8 показан с пятью различными вариантами ремешков, включая один для спорта, два из кожи и два стильных в виде браслетов.

Что более интересно, вместе с планшетом Xiaomi Pad 6 фигурируют съёмная клавиатура и Bluetooth-стилус. Планшет имеет тонкие рамки дисплея, металлический корпус, порт USB-C и как минимум два динамика. Можно ожидать, что два дополнительных динамика расположились в верхней части корпуса.

Ожидается, что Xiaomi выпустит две версии планшета: обычный Xiaomi Pad 6 и улучшенный Xiaomi Pad 6 Pro. По слухам, более доступная модель оснащена процессором Snapdragon 870, дисплеем с разрешением 2880×1800 точек и частотой обновления 120 Гц, а также батареей ёмкостью 8840 мАч и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Версия Xiaomi Pad 6 Pro якобы получит более производительный процессор уровня Snapdragon 8 Plus Gen 1, OLED дисплей с частотой 144 Гц и поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Источник: phonearena