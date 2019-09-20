Президент подписал закон, откладывающий штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал принятый на прошлой неделе Радой закон №1030 об отсрочке штрафных санкций за управление автомобилями на еврономерах еще на три месяца. Об этом свидетельствует соответствующая запись в таблице основных этапов прохождения документа на сайте Рады.

Как обычно, изменения вступят в силу на следующий день после публикации в газете «Урядовий кур’єр». После этого у владельцев автомобилей на еврономерах будет еще 90 дней для должного оформления транспортных средств с уплатой всех пошлин. В конце ноября новые штрафы перезапустят:

за превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.

за превышение срока больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или разукомплектования транспортного средства — до 170 тыс. грн или конфискация.

за нарушение сроков временного ввоза на 20-30 суток — штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто — 170 тыс. грн штрафа или конфискация.

за передачу авто в собственность или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях — штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.

Напомним, за первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд.

Источник: ВРУ