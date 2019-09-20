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Президент подписал закон, откладывающий штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней

Президент подписал закон, откладывающий штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней

Президент подписал закон, откладывающий штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней


Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал принятый на прошлой неделе Радой закон №1030 об отсрочке штрафных санкций за управление автомобилями на еврономерах еще на три месяца. Об этом свидетельствует соответствующая запись в таблице основных этапов прохождения документа на сайте Рады.

Как обычно, изменения вступят в силу на следующий день после публикации в газете «Урядовий кур’єр». После этого у владельцев автомобилей на еврономерах будет еще 90 дней для должного оформления транспортных средств с уплатой всех пошлин. В конце ноября новые штрафы перезапустят:

  • за превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.
  • за превышение срока больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или разукомплектования транспортного средства — до 170 тыс. грн или конфискация.
  • за нарушение сроков временного ввоза на 20-30 суток — штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто — 170 тыс. грн штрафа или конфискация.
  • за передачу авто в собственность или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях — штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.

Напомним, за первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд.

Источник: ВРУ

  • 23 ноября 2018 года президент (на то время) Украины Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488. Первый ввел упрощенный механизм оформления автомобилей с иностранной регистрацией, а второй ужесточил наказания за нарушения таможенных правил.
  • За 90 дней действия льготной ставки акцизного налога украинцы растаможили более 124 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, перечислив в бюджет налогов на общую сумму 7,67 млрд грн.
  • 16 мая Верховная рада дала владельцам автомобилей на еврономерах еще 90 дней для таможенного оформления без штрафов, увеличив период «легализации» таких авто с первоначальных 180 до 270 дней.
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