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Верховная рада отсрочила штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней

Верховная рада отсрочила штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней

Верховная рада отсрочила штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней


22 августа в Украине, как известно, вступили в силу новые штрафы за управление автомобилями на еврономерах. Но действующий президент Украины ранее обещал, что отсрочит взымание штрафов до конца 2019 года. И он сдержал обещание. Сегодня Верховная рада приняла соответствующий законопроект об отсрочке штрафных санкций еще на три месяца — до 20 ноября 2019 года. За отсрочку проголосовали 284 депутата при 226 минимально необходимых.

Авторы законопроекта предупредили, что это последняя поблажка и больше никаких отсрочек не будет. К слову, тех, кого правоохранители уже успели оштрафовать за три недели действия новых правил (известно, что было выписано более 200 протоколов), эта отсрочка от ответственности не освобождает. В свое время МВД предупреждало их, советуя не выезжать на дороги до принятия отсрочки.

Еще раз: отсрочка, данная владельцам автомобилям на еврономерах для должного оформления транспортных средств с уплатой всех пошлин, заканчивается 20 ноября 2019 года. После этого новые штрафы перезапустят:

  • за превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.
  • за превышение срока больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или разукомплектования транспортного средства — до 170 тыс. грн или конфискация.
  • за нарушение сроков временного ввоза на 20-30 суток — штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто — 170 тыс. грн штрафа или конфискация.
  • за передачу авто в собственность или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях — штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.

Напомним, за первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд.

Источник: ВРУ

  • 23 ноября 2018 года президент (на то время) Украины Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488. Первый ввел упрощенный механизм оформления автомобилей с иностранной регистрацией, а второй ужесточил наказания за нарушения таможенных правил.
  • За 90 дней действия льготной ставки акцизного налога украинцы растаможили более 124 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, перечислив в бюджет налогов на общую сумму 7,67 млрд грн.
  • 16 мая Верховная рада дала владельцам автомобилей на еврономерах еще 90 дней для таможенного оформления без штрафов, увеличив период «легализации» таких авто с первоначальных 180 до 270 дней.
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