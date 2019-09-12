Верховная рада отсрочила штрафы за управление автомобилями на еврономерах еще на 90 дней





22 августа в Украине, как известно, вступили в силу новые штрафы за управление автомобилями на еврономерах. Но действующий президент Украины ранее обещал, что отсрочит взымание штрафов до конца 2019 года. И он сдержал обещание. Сегодня Верховная рада приняла соответствующий законопроект об отсрочке штрафных санкций еще на три месяца — до 20 ноября 2019 года. За отсрочку проголосовали 284 депутата при 226 минимально необходимых.

Авторы законопроекта предупредили, что это последняя поблажка и больше никаких отсрочек не будет. К слову, тех, кого правоохранители уже успели оштрафовать за три недели действия новых правил (известно, что было выписано более 200 протоколов), эта отсрочка от ответственности не освобождает. В свое время МВД предупреждало их, советуя не выезжать на дороги до принятия отсрочки.

Еще раз: отсрочка, данная владельцам автомобилям на еврономерах для должного оформления транспортных средств с уплатой всех пошлин, заканчивается 20 ноября 2019 года. После этого новые штрафы перезапустят:

за превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.

за превышение срока больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или разукомплектования транспортного средства — до 170 тыс. грн или конфискация.

за нарушение сроков временного ввоза на 20-30 суток — штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто — 170 тыс. грн штрафа или конфискация.

за передачу авто в собственность или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях — штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.

Напомним, за первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд.

Источник: ВРУ