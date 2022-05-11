Приложение СБУ для борьбы с врагом Bachu теперь доступно и на iOS

Служба безопасности Украины сообщила, что официальное мобильное приложение «Bachu», которое позволяет отправлять информацию о передвижении врага даже при отсутствии интернета, теперь доступно также на iOS. Его уже можно скачать в магазине Apple App Store по этой ссылке.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

СБУ выпустила приложение «Bachu» в марте и до сих пор оно было доступно только на Android. Он обеспечивает канал связи со спецслужбами Украины — можно (и нужно) посылать информацию о местонахождении российской техники, солдатах и ​​опасных объектах на территории Украины.

Кроме того, разработчики расширили функциональность — теперь через него можно отправлять видеофайлы.

Версия для Android доступна по этому посланию. Также сервисом можно воспользоваться через браузер.

Вся информация, которая поступает в Bachu, автоматически пересылается на официальный чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot и оперативно попадает в украинские военные. Bachu — хорошее дополнение к чату «єВорог» от Минцифры , с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Авторизация через приложение «Дія» обеспечивает защиту от диверсантов. По состоянию на 3 мая чатом «єВорог» воспользовались 280 тысяч украинцев.