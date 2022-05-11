Новости

Приложение СБУ для борьбы с врагом Bachu теперь доступно и на iOS

Приложение СБУ для борьбы с врагом Bachu теперь доступно и на iOS

Служба безопасности Украины сообщила, что официальное мобильное приложение «Bachu», которое позволяет отправлять информацию о передвижении врага даже при отсутствии интернета, теперь доступно также на iOS. Его уже можно скачать в магазине Apple App Store по этой ссылке.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

СБУ выпустила приложение «Bachu» в марте и до сих пор оно было доступно только на Android. Он обеспечивает канал связи со спецслужбами Украины — можно (и нужно) посылать информацию о местонахождении российской техники, солдатах и ​​опасных объектах на территории Украины.

Кроме того, разработчики расширили функциональность теперь через него можно отправлять видеофайлы.

Версия для Android доступна по этому посланию. Также сервисом можно воспользоваться через браузер.

Вся информация, которая поступает в Bachu, автоматически пересылается на официальный чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot и оперативно попадает в украинские военные. Bachu — хорошее дополнение к чату «єВорог» от Минцифры , с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Авторизация через приложение «Дія» обеспечивает защиту от диверсантов. По состоянию на 3 мая чатом «єВорог» воспользовались 280 тысяч украинцев.


Последние записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить