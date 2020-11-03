«ПриватБанк» начинает выпуск карт UnionPay

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





«ПриватБанк» открывает выпуск платёжных карт международной системы UnionPay International. Ак заявляют в банке, «ПриватБанк» первым в Украине предлагает такую возможность. При помощи такой карты можно расплачиваться в Китае, Украине и ещё более чем в 170 странах мира. Также клиенты могут пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками UnionPay.

Клиенты «ПриватБанка» могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold. Карты начнут выдавать клиентам уже с 6 ноября в некоторых отделениях банка в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Полныq перечень отделений можно изучить по следующему адресу.

Также отмечается, что в ближайшее время «ПриватБанк» и UnionPay намерены запустить цифровые платёжные продукты, которые позволят работать с платёжной системой без посещения банка и получения физических карт.

«Выпуск «ПриватБанком» первых украинских карт UnionPay — это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведёт бизнес с китайскими партнёрами. Кроме того, карты «ПриватБанк» UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шоппинга на торговых площадках-партнёрах крупнейшей мировой платёжной системы», — отметил председатель правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл.

Дополнительно напомним, начиная с декабря 2019 года, пользователи платёжных карт UnionPay могут использовать их в сети «ПриватБанка» — расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах «ПриватБанка» по всей стране.