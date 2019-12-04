В Украине запустили поддержку платежных карт UnionPay в сети банкоматов и торговых терминалов ПриватБанка

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Пользователи платежных карт одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International теперь могут использовать свои карты в сети ПриватБанка. Как сообщили в банке, с 3 декабря 2019 года держатели карт UnionPay смогут расплачиваться ими в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

«ПриватБанк предоставляет держателям карт UnionPay качественные финансовые услуги мирового уровня, что поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу привлечь больше китайских потребителей, – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. Выход на отечественный рынок нового ведущего международного партнера означает и новые возможности для банковского сектора Украины в рамках интеграции в мировую финансовую систему».

Обслуживание карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов является первым этапом сотрудничества ПриватБанка с UnionPay. В дальнейшем банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов, которые будут способствовать модернизации украинской индустрии платежей.

«Сотрудничество с признанным лидером банковского рынка позволит достичь значительного прорыва в обслуживании карт UnionPay, продвижении инновационных платежных продуктов в Украине, – отметил президент China UnionPay Ши Венчао. UnionPay накопила богатый опыт в разработке инновационных платежей, реализации проектов «умного города», финансовой интеграции и готова участвовать в развитии платежной индустрии в Украине, предоставляя владельцам карт UnionPay еще более современные и безопасные платежные сервисы».

Отметим, что Украина стала 178 страной мира, в которой развивается сервис обслуживания карт UnionPay. Сегодня UPI позволяет использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в партнерстве с более чем 2000 финансовых институтов по всему миру. Карты UnionPay эмитируются в 58 странах.

Источник: ПриватБанк