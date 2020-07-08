ПриватБанк запустил оплату интернет-покупок с помощью Google Pay спустя два года после добавления поддержки Apple Pay

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Еще в октябре 2018 года ПриватБанк подключил Apple Pay украинским интернет-магазинам посредством платежного сервиса LiqPay. И вот сейчас спустя без малого два года крупнейший украинский банк добавил конкурирующий Google Pay в качестве альтернативного способа оплаты.

Благодаря интеграции Google Pay и LiqPay пользователи более 12 000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов теперь могут быстро и удобно оплачивать свои покупки через платежную систему Google.

Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможно в личном кабинете Мерчанта, сообщают в банке.

Провести оплату таким способом (через Google Pay) можно, нажав на сайте уже хорошо знакомую кнопку «Оплатить через G Pay», выбрать карту и подтвердить покупку. Как известно, Google Pay обеспечивает автоматическое заполнение всех необходимых реквизитов, позволяя совершать платежи очень быстро. Также сервис Google Pay поддерживает карты лояльности и подарочные карты.

Источник: ПриватБанк