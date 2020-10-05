Проблема с Microsoft Excel — вероятная причина публикации недостоверных данных о выявленных случаях заражения COVID-19 в Великобритании





На следующий день после того, как правительство Великобритании объявило о самом большом количестве новых случаев выявления коронавируса в Англии, стала известна вероятная причина столь существенного роста показателя. По данным различных источников, электронная таблица в Microsoft Excel, включающая результаты лабораторных исследований, достигла своего максимального размера. Таким образом, 15841 случай, выявленный в период с 25 сентября по 2 октября, не были загружены на панель контроля COVID-19 правительства Великобритании. Таким образом, возникла задержка с передачей более чем 15 тыс. случаев заражения.

Организация Public Health England не подтвердила, что причиной некорректного отображения количества новых случаев заражения стала именно проблема с Excel. Вместе с тем, организация сослалась на «техническую проблему» в «процессе загрузки данных», которые используются официальными лицами, чтобы делиться положительными результатами тестов в интернете. Электронные таблицы Microsoft Excel могут включать до 14384 столбцов и до 1048576 строк. Хотя точная природа проблемы пока что неизвестна, считается, что виноваты именно эти ограничения.

В Public Health England добавляют, что, несмотря на задержку с информированием о новых случаях COVID-19, о каждом положительном результате сообщалось инфицированным, и им было дано указание при необходимости самоизолироваться. Все несвоевременно объявленные случаи заражения были переданы на британскую платформу отслеживания контактов к часу ночи 3 октября. Это привело к существенному росту показателя. Кроме того, недостоверные данные и задержка с передачей отчётов могли отбросить усилия правительства Великобритании по программе Test & Trace более чем на неделю.

К слову, Excel уже далеко не первый раз подводит исследователей.

Источник: Engadget