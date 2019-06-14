Процессор AMD Ryzen 9 3950X за $750 существенно опередил Intel Core i9-9980XE стоимостью $2000 в тесте Geekbench





Анонсируя свой новый флагманский процессор Ryzen 9 3950X на выставке E3 2019, компания AMD заявляла о существенном приросте производительности и сравнительно умеренном энергопотреблении. И новые тесты Geekbench подтверждают, что новый чип действительно обеспечивает высокую производительность и даже опережает конкурирующее решение от Intel.

Кратко напомним основные характеристики сравниваемых процессоров. Модель AMD Ryzen 9 3950X изготавливается по нормам 7-нанометрового техпроцесса, содержит 16 вычислительных ядер (поддерживает обработку 32 потоков инструкций), работает на базовой частоте 3,5 ГГц, повышенная частота – 4,7 ГГц. Показатель рассеиваемой мощности составляет 105 Вт. Его цена составляет $750. В то же время процессор Intel Core i9-9980XE производится с применением 14-нм технологии, содержит 18 вычислительных ядер (поддерживает обработку 36 потоков инструкций), работает на базовой частоте 3,0 ГГц, повышенная частота – 4,4 ГГц. В данном случае TDP составляет 185 Вт. Это устройство оценивается почти в $2000.

Итак, в тесте Geekbench процессор Geekbench набрал 5868 в одноядерном режиме и 61072 балла в многоядерном режиме тестирования. Для чипа Intel Core i9-9980XE результаты в соответствующих тестах составляют 5391 и 46876. Как видим, новичок обходит конкурента как в одноядерном, так и в многоядерном режимах, даже с учётом того, что количество вычислительных блоков у него меньше. Также нужно отметить, что участвовавший в тестировании инженерный образец AMD Ryzen 9 3950X работал не в полную силу, а на сниженных частотах (3,3/4,3 ГГц).

Источник: techpowerup