AMD Ryzen 3000: заметный прирост производительности в играх, 16-ядерный флагман Ryzen 9 3950X не потребует специальных материнских плат





Во время проведения выставки E3 2019 компания AMD устроила собственное мероприятие под названием Next Horizon Gaming Event, на котором рассказала о своих грядущих игровых устройств. При этом руководитель направления клиентских продуктов Тревис Кирч нескромно заявил, что вскоре у людей даже не будет нужды покупать процессоры Intel, намекая на тотальное превосходство над конкурирующими решениями.

Компания отмечает, что её новая линейка настольных процессоров Ryzen 3000, анонсированная на выставке Computex 2019 две недели назад, обеспечивает ряд преимуществ в различных сферах. Новые процессоры AMD не только дешевле и более энергоэффективные, не только более производительны в задачах создания контента благодаря дополнительным ядрам, но также превосходят чипы Intel в играх.

AMD сообщает, что прирост производительности и энергоэффективности на уровне 40% обеспечивается только за счёт перехода на более тонкий 7-нанометровый технологический процесс производства. Кроме того, архитектура Zen 2 обеспечивает прирост показателя инструкций за такт на 15% по сравнению с Zen на той же рабочей частоте. Так что итоговый прирост производительности очень заметный.

В рамках демонстрации также было сказано, что хотя процессоры Intel и AMD позволяют запускать игры с одинаковой частотой кадров, только чипы AMD позволяют одновременно вести трансляцию в Twitch в ультра высоком качестве.

Существенный прирост производительности обеспечивают все новые процессоры Ryzen 3000. Однако особняком стоит модель Ryzen 9 3950X, которая включает 16 вычислительных ядер (поддерживает обработку 32 потоков инструкций одновременно) и 72 МБ кэш-памяти. Базовая рабочая частота этого чипа составляет 3,5 ГГц, повышенная частота – 4,7 ГГц. Что самое интересное, этот монстр обладает сравнительно невысоким показателем рассеиваемой мощности – 105 Вт. Для сравнения, у 16-ядерного процессора Threadripper показатель TDP составляет 180 Вт, а у 16-ядерного чипа Intel – 165 Вт. При этом последние два процессора требуют использования более дорогих материнских плат и обладают более крупными процессорными разъёмами. В то время как Ryzen 9 3950X имеет традиционное исполнение AM4 и может использоваться практически с любой соответствующей материнской платой. AMD планирует сохранять совместимость на уровне разъёма как минимум до 2020 года, а переход на другой процессорный разъём будет вызван лишь «переломным моментом в технологии платформы». Вероятно, речь идёт о существенных изменения в работе слотов для ОЗУ и карт расширения. Пока что новая платформа AMD X570 обеспечивает поддержку PCIe 4.0.

Вместе с новыми процессорами AMD представила и новые системы охлаждения для них. Каждый процессор Ryzen 7 и 9 поставляет с кулером Wraith Prism с RGB LED подсветкой. Поддерживается синхронизация с подсветкой Razer Chroma.

Продажи процессоров AMD серии Ryzen 3000 начнутся 7 июля, а новый флагман Ryzen 9 3950X появится в продаже в сентябре по цене $750.

Источник: The Verge