Процессор Apple A12Z Bionic является переименованной версией A12X Bionic с активированным дополнительным ядром GPU





Как сообщает ресурс wccftech, для своего нового планшета iPad Pro модельного ряда 2020 года компания Apple не стала разрабатывать новый процессор. Фактически, устройство получило почти такой же чип, как и модель 2018 года, отличия имеются, но они незначительные.

Тесты AnTuTu и Geekbench показали, что процессоры A12Z Bionic и A12X Bionic практически идентичны. На сходство намекает даже название чипов, отличающееся лишь в одной букве. И как свидетельствуют новые данные, процессор A12Z Bionic фактически является модификацией A12X Bionic с одним дополнительным ядром GPU. Добавим, в процессоре A12X Bionic доступно 8 графических ядер, но одно из них деактивировано, что обеспечивает 7-ядерную конфигурацию. Таким образом, процессор A12Z Bionic появился в результате активации одного отключенного ядра. Для такого шага может быть несколько объяснений. Одним из них является нежелание компании Apple тратить немалые ресурсы на разработку совершенно нового процессора.

Если же взглянуть на различия между планшетами iPad Pro семейств 2020 и 2018 годов, то они будут не очень заметными. Фактически, новшества заключаются лишь в увеличенном до 6 ГБ объёме оперативной памяти и использовании двойной камеры с сенсором LiDAR.

Вероятно, более существенные нововведения должны появиться уже в iPad Pro следующего поколения, которое ожидается ближе к концу текущего года. Можно предположить, что компания оснастит следующую версию планшета процессором A14X Bionic, изготовленным по нормам 5-нанометрового технологического процесса, и добавит поддержку связи 5G.

Источник: wccftech