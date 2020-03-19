Apple iPad Pro 11 2020 протестирован в AnTuTu: 6 ГБ ОЗУ, прирост производительности GPU на 9%, результат более 712 тыс. баллов





Вчера состоялся анонс нового планшета Apple iPad Pro. И хотя устройство ещё не поступило в розничную продажу, в интернете уже засветился результат тестирования 11-дюймовой версии в пакете AnTuTu.

Внесём некоторую ясность. На основании анализа только названий мобильных процессоров Apple, можно предположить, что смартфоны серии iPhone 11 оснащены более производительным чипсетом (A13), чем используются в новых iPad Pro (A12Z Bionic). Но в данном случае большие цифры не соответствуют более высокой производительности. Дело в том, что процессор A13 содержит 6 вычислительных ядер и 4 графических ядра. Но в чипе A12Z Bionic доступно 8 вычислительных ядер и 8 графических ядер (на одно ядро GPU больше, чем в прошлогоднем процессоре A12X). Таким образом, если учитывать только имеющиеся в наличии ядра (без привязки к архитектуре и тактовым частотам), то ситуация выглядит следующим образом: A12Z > A12X > A13.

Теперь вернёмся к самому тесту AnTuTu. Новый 11-дюймовый планшет iPad Pro модельного ряда 2020 года оснащён оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Таким образом, в новинке на 2 ГБ (или на 50%) больше ОЗУ, чем в модели предыдущего года. Также следует отметить, что устройство несёт на борту 128 ГБ встроенной флэш-памяти и работает под управлением ещё не выпущенной версии операционной системы iOS 13.4.

Что касается баллов CPU, то они находятся на примерно сопоставимом уровне с теми результатами, которые демонстрировали прошлогодние модели Apple iPad Pro. Сказывается тот факт, что количество вычислительных ядер осталось прежним. Однако добавление одного дополнительного ядра в графическую подсистему привело к увеличению количества баллов GPU примерно на 9%. Прирост производительности графической подсистемы нельзя назвать существенным. Однако нужно отметить, что прошлогодняя модель и так демонстрировала отличную графическую производительность. Что касается прочих баллов, то они мало чем отличаются от результатов модели предыдущего поколения и в значительной степени находятся в пределах погрешности измерений.

Тем не менее, возросший балл графической подсистемы позволил улучшить общий результат в AnTuTu и установить новый рекорд на значении 712218 баллов. Сравнивать различные платформы, конечно же проблематично, тем не менее, нужно отметить, что данный результат примерно на 100 тыс. баллов превосходит наиболее производительный чипсет в стане Android – Snapdragon 865.

Источник: gsmarena