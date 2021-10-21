Процессор Intel Core i9-12900K удалось разогнать до частоты 5,2 ГГц для всех «больших» ядер, энергопотребление чипа достигло 330 Вт

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Один из энтузиастов опубликовал на платформе Bilibili результаты разгона грядущего процессора Intel Core i9 семейства Alder Lake.

Напомним, семейство процессоров Intel Alder Lake основано на гибридной технологии (Intel Hybrid Technology), которая представляет собой гетерогенную архитектуру. Она подразумевает использование в одном чипе вычислительных ядер различных типов. P-Core – это высокопроизводительное («большое») ядро, E-Core представляет собой высокоэффективное ​​(«малое») ядро. Предыдущие утечки сообщали, что «большие ядра» основаны на микроархитектуре Golden Cove, а «малые» ядра предположительно используют архитектуру Gracemont.

Как утверждает автор скриншота, он смог разогнать все «большие» ядра процессора Intel Core i9-12900K до частоты 5,2 ГГц. В однопоточном тесте программы CPU-Z данный чип смог набрать 851 балл, а результат многопоточного теста составляет 11987 баллов. Это первый зафиксированный случай, когда процессор превзошёл конкурирующий чип AMD Ryzen 9 5950X (в стоковом режиме работы) в многопоточном тесте.

«Малые» ядра процессора Intel Core i9-12900K работали на частоте 3,7 ГГц. Отметим, чипы Intel Core 12-го поколения имеет новые параметры разгона, которые позволяют пользователям изменять тактовые частоты для каждого типа ядер. В данном случае разгону подвергались только «большие» ядра.

По данным источника, для достижения частоты 5,2 ГГц на всех больших ядрах пришлось поднять напряжение питания процессора до 1,385 В, а энергопотребление в таком режиме работы достигло 330 Вт. Это в 2,64 раза больше стандартного значения PL1 – 125 Вт. Однако автор не поделился доказательствами столь высокого уровня энергопотребления процессором.

Источник: videocardz